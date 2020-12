Il Sarto in rotazione radiofonica e online sulle principali piattaforme digitali con il nuovo singolo dal titolo “Latte di qualità”

“LATTE DI QUALITÀ”, è il nuovo singolo de IL SARTO, disponibile sulle piattaforme digitali. È una canzone percettiva, ha a che fare con i sensi. Sentirsi bene in un luogo preciso o indefinito, quel luogo che si può chiamare casa. La vita in campagna insegna a saper valorizzare il contadino e la natura nel cambio delle stagioni e nei suoi colori.

Latte di qualità è la sensazione che si prova d’estate aprendo i balconi la mattina presto, nella quiete e nel silenzio dellacampagna, quando il primo sole fa brillare di verde i campi di granturco e riempie i miei occhi di luce.

Si tratta del momento preciso in cui mi giunge alle narici il profumo di caffè che dalla Moka sale le scale e mi sveglia la mattina, e mi fa partire con il piede giusto.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Questa canzone nasce da un’esigenza, dal desiderio di trovare una medicina per stare bene.Ho cercato di metterci dentro tutto il gusto, la semplicità e la purezza del latte di qualità.Il mio latte di qualità è nel sorriso di mia figlia, nel profumo di caffè che dalla moka sale le scale e mi sveglia la mattina, nel bicchiere di vino con gli amici e nelle cose semplici e genuine che oggi, forse anche a causa di questo momento difficile, ci stiamo un po’ dimenticando».

Il videoclip ufficiale del brano, per la regia di Green NektarProd.narra e mostra la quotidianità di una vita fatta di piccole cose, l’artista è protagonista del video insieme a sua figlia e nella dolcezza di queste immagini si coglie il significato della canzone intera.

Link al videoclip:https://www.youtube.com/watch?v=yMCbkHhq_Oo&ab_channel=IlSarto

Biografia

Il Sarto è un cantautore di bottega che trascorre le notti in una vecchia Sartoria per vestire di musica e parole le sue canzoni, utilizzando forbici, ago e filo, miscelando colori e tessuti in un taglia e cuci personalizzato che ha lo scopo di evidenziare e rendere unica ed esclusiva ogni sua creazione.

Il primo disco nasce nel 2016 ed è ovviamente autoprodotto, un concept album cucito di rock italiano e di cantautorato alla vecchia maniera dal titolo “Insoluti”, accolto molto bene da critica e addetti ai lavori, un disco che si distingue nei contenuti e nei suoni grazie anche alla produzione di Alberto De Rossi, chitarrista di Alexia.

I buoni riscontri ottenuti durante la partecipazione a Musicultura, Tour Music Fest e la Finale Regionale al Sanremo Rock investono II Sarto di fiducia e di una nuova consapevolezza , e così nascono nuove collaborazioni con Carlo De Bei (Mango, Matia Bazar) e Matteo Favretto (Enrico Santacatterina, Rudy Rotta) e relativi nuovi singoli, accompagnati da videoclip.

Stella di mare, canzone pop leggera e radiofonica da ascoltare e cantare sotto l’ombrellone ha preceduto il nuovo singolo fresco di uscita Latte di qualità. Il Sarto risponde così alle domande dei primi curiosi: “Il mio sogno? Un Tour nelle Sartorie italiane!”

Facebook:https://www.facebook.com/nellavecchiasartoria/

Instagram: https://www.instagram.com/_ilsarto_/