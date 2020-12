Da aprile in Italia nessun caso di morbillo e rosolia

Da aprile ad oggi in Italia nessun caso di morbillo e rosolia: l’Istituto superiore di Sanità ha reso noto di non aver ricevuto segnalazioni su queste malattie esantematiche

Scorrendo i dati, come riferisce la Dire (www.dire.it) si legge che dall’1 gennaio al 31 ottobre sono stati segnalati, da 12 Regioni, 101 casi di morbillo, di cui 52 nel mese di gennaio, 40 nel mese di febbraio e 9 nel mese di marzo. Non sono stati segnalati casi da aprile. L’età media dei casi è 33 anni. Sono stati segnalati cinque casi in bambini con meno di un anno di età. Il 93% dei casi per cui è noto lo stato vaccinale era non vaccinato al momento del contagio.

Per quanto riguarda la rosolia, invece, dall’1 gennaio al 31 ottobre sono stati segnalati 12 casi, da 6 Regioni, di cui 9 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio. Da marzo non sono stati segnalati casi.