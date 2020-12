Chirurgia bariatrica: risultati influenzati da fattori psicologici

I fattori psicologici influenzano i risultati a lungo termine della chirurgia bariatrica secondo uno studio longitudinale di coorte

L’obiettivo di questo studio longitudinale di coorte è stato valutare la relazione tra i fattori psicologici preoperatori e la percentuale di perdita di peso totale dopo un intervento di bypass gastrico Roux-en-Y laparoscopico per identificare possibili obiettivi terapeutici psicologici per migliorare i risultati della chirurgia bariatrica. Settantasei pazienti hanno completato le Scale di Ansia e Depressione di Hamilton e la Scala di Alessitimia di Toronto il giorno prima dell’intervento. Sono stati raccolti i dati relativi al peso preoperatorio e alla percentuale di perdita di peso totale a 3 (T1), 6 (T2) e 24-30 (T3) mesi. A T3 i pazienti con depressione e con alessitimia mostravano percentuali di perdita di peso totale inferiori rispetto ai pazienti non depressi (p = 0.03) e a quelli non alessitimici (p = 0.02). Infine, i pazienti che avevano almeno uno dei tre fattori psicologici analizzati mostravano una perdita di peso inferiore a T2 (p = 0.02) e T3 (p = 0.0004). I fattori psicologici possono influenzare i risultati a lungo termine della chirurgia bariatrica.

Questo studio mostra infatti una associazione tra i livelli preoperatori di alessitimia/depressione e la perdita di peso 30 mesi dopo la chirurgia bariatrica.

Titolo originale

Preoperative Psychological Characteristics Affecting Mid-Term Outcome After Bariatric Surgery: A Follow-Up Study

Carlo Lai , Paola Aceto , Francesca Romana Santucci , Laura Pierro, Ilaria Petrucci, Marco Cacioppo , Gianluca Castelnuovo , Liliana Sollazzi, Rocco Bellantone , Marco Raffaelli

