Assassin’s Creed Valhalla: ecco il Festival di Yule

Assassin’s Creed Valhalla festeggia il Natale con il Festival di Yule: disponibile fino a gennaio la prima stagione con contenuti esclusivi

Contenuti narrativi esclusivi ed eventi di gioco accessibili a tutti i giocatori gratuitamente. Ubisoft ha annunciato “Yule”, la prima stagione di Assassin’s Creed Valhalla. A partire dal 17 dicembre, i giocatori possono celebrare l’inverno come parte del Festival di Yule con nuove sfide e ricompense.

La stagione invita gli utenti a scoprire il Festival di Yule, un evento in-game attivo fino al 7 gennaio in un’area dedicata dell’insediamento. Durante le festività natalizie, i giocatori possono partecipare ai festeggiamenti con una nuova gara di bevute, un minigioco di tiro con l’arco, un torneo di lotta e due nuove missioni. Inoltre, è possibile guadagnare ricompense esclusive, tra cui un nuovo set di equipaggiamento, decorazioni per insediamenti e altro ancora. Per vivere il Festival di Yule, i giocatori devono raggiungere l’Inghilterra e completare uno dei primi archi narrativi, Grantebridgescire o Ledecestrescire. Il festival verrà quindi attivato automaticamente quando i giocatori visitano l’insediamento. Nuovi contenuti saranno disponibile con l’aggiornamento di febbraio.

Assassin’s Creed Valhalla come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è disponibile su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store e Ubisoft Store su PC Windows, nonché su Stadia, Amazon Luna e il servizio in abbonamento di Ubisoft, Ubisoft +.