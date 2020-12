Tuasorellaminore online con il video di Zanzibar

Online il videoclip di Zanzibar, il nuovo singolo di Tuasorellaminore: il brano è nelle playlist New Music Friday Italia e Scuola Indie di Spotify

Romolo Dischi presenta il videoclip di Zanzibar, ultimo singolo dell’enigmatica producer barese Tuasorellaminore, distribuito da Pirames International e già inserito nella playlist New Music Friday Italia e Scuola Indie di Spotify. Il video è stato presentato in anteprima sul sito di Bossy, una delle più importanti realtà italiane sulla cultura femminista.

Il video, diretto da Enrico Acciani, è un altro scorcio di ciò che Tuasorellaminore ha dentro: “È una fuga da chi non ci capisce, da chi vuole cambiarci. Rispetto al video di Morfina mi espongo di più esteticamente perché volevo vincere la mia intima paura di mostrarmi, volevo dare qualcosa in più. Questo video rappresenta tante cose. È stato girato dopo la fine del lockdown ed in generale durante un periodo della mia vita molto difficile in cui ho dovuto combattere con stati d’ansia, attacchi di panico e svenimenti. Ho dovuto fare i conti con una grande delusione, ho dovuto rivoluzionare il mio modo di vedere le cose e le persone attorno a me. Eppure l’idea di girare questo video mi risollevava ed ancora una volta Tuasorellaminore e Zanzibar sono diventati le mie ancore di salvezza. Si sono riconfermati il posto in cui mi sento invincibile, intoccabile, inviolabile. Il video di Zanzibar è questo, è un posto dove tutto può accadere, dove si è al sicuro dai pericoli e dalle delusioni, dove puoi rapinare una banca, puoi non presentarti a lavoro, puoi uscire in pantofole o dimenticarti la bicicletta in ascensore senza che nessuno ti giudichi”.

Per Tuasorellaminore Zanzibar ha radici profonde e rappresenta il culmine di un vero e proprio percorso terapeutico che mette in luce l’aspetto più ribelle dell’enigmatica artista barese rivolto a combattere i prevaricatori. Zanzibar è la rivoluzione francese di Tuasorellaminore.

Ma chi è Tuasorellaminore?

Tuasorellaminore è l’Oriente che si unisce all’Occidente.

È il profano che si mischia al sacro, il visibile all’occulto.

È la bambina strana che dicevano sembrasse una zingara.

È la femminilità nascosta nel lato più maschile.

È il diverso, l’emarginato che ha voglia di sentirsi protagonista.

È l’esigenza di emanciparsi dalle abitudini.

È la risposta che non ti aspetti.

CREDITS VIDEO

Regia: Enrico Acciani

Produzione: Anthony De Tommasi

Con: Tuasorellaminore e con ringraziamenti speciali Fulvia Scardicchi, Alessia De Tullio, Ilaria Starace.

Si ringrazia Palazzo Valentini a Rutigliano (BA).

CREDITS BRANO

Testo e Musica: Tuasorellaminore

Supervisione: Dario Starace

Mix, Master di Alex Grasso presso Studio FOURWALSS

