Ottavia Fusco Squitieri: un video contro la violenza

L’attrice e cantante Ottavia Fusco Squitieri ha realizzato a Madrid un video dedicato al riscatto femminile contro violenza e prevaricazione

L’attrice e cantante Ottavia Fusco Squitieri ha realizzato a Madrid un video del compositore William Luque testimoniando il suo contributo al riscatto femminile contro violenza e prevaricazione. L’immagine dell’artista in questo video (curata dai Make-up artists Alex e Mario Salvato) evoca la trasversalità di generi: una donna distrutta dall’abuso che si reinventa super eroina, vamp, angelicata e icona gay.

https://www.youtube.com/watch?v=jGzzEITqRLk

Attrice e cantante, Ottavia Fusco è protagonista fra le più apprezzate del panorama artistico teatrale italiano. E’ stata diretta ed hanno scritto per lei, registi e autori quali Giorgio Albertazzi, Pasquale Squitieri, Nelo Risi, Don Lurio, Lina Wertmuller, Andrea Liberovici, Dacia Maraini, Edoardo Sanguineti, per interpretazioni che hanno spaziato da personaggi come Tamara De Lempicka, Edda Ciano, Lady Machbeth, Giuseppina Strepponi-Verdi. Insieme ad Andrea Liberovici ed Edoardo Sanguineti ha fondato la compagnia di teatro musicale “Teatro del Suono” per la quale è stata protagonista nei più importanti teatri nazionali e internazionali. Ha interpretato un‟ apprezzatissima Lady Machbeth al Festival di Spoleto (regia e musiche di Andrea Liberovici, adattamento di Edoardo Sanguineti, costumi della pluri-premio Oscar Milena Canonero) ed e‟ stata interprete di numerosi recital di canzoni d’autore che l’hanno portata a rappresentare il nostro Paese in tournèe all’estero. La sua capacita‟ interpretativa e poliglotta le ha permesso di realizzare progetti musicali e teatrali in Francia, Argentina, Brasile e Canada. E‟ stata voce recitante solista per grandi istituzioni musicali italiane ed straniere (Orchestra Toscanini di Parma, Orchestra dell’Accademia Santa Cecilia di Roma, Orchestra di Radio France/Parigi, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano) Fra i progetti musicali e teatrali e‟ senza dubbio da citare “Gli Anni Zero” nel quale 16 fra le più grandi firme della cultura e dello spettacolo, hanno scritto per lei i testi delle canzoni. Nell’ultima stagione teatrale è stata protagonista, insieme a Claudia Cardinale, della commedia di Neil Simon “La strana coppia”, progetto fortemente voluto da Pasquale Squitieri, scomparso nel febbraio 2017. Lo spettacolo è stato in tournèe nei maggiori teatri italiani e la Fusco ha ricevuto il Premio Flaiano per il Teatro.

Risale al 2003 l’incontro d’arte e di vita con Pasquale Squitieri, diventato suo marito nel 2013. Ha pubblicato come autrice un’intervista letteraria a Nino Benvenuti “L’orizzonte degli eventi”- Cairo editore. Di recente, durante il Lockdown-Covid 19, la sua creatività ha trovato espressione nella scultura ed è stata la scoperta di un’altra grande passione.