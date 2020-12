L’Accademia Costume & Moda lancia 3 nuovi master

Punti di forza di tutti e tre i master sono il coordinamento scientifico e il corpo docente, scelti tra i migliori professionisti e tecnici dei settori affrontati.

1. Fashion Communication & Art Direction.

Il corso si avvale di un Comitato Scientifico d’eccezione composto da professionisti consolidati nel campo della comunicazione di moda come Sara Sozzani Maino (Head of Vogue Talents e Vicedirettore Progetti Speciali Moda di Vogue Italia, International Brand Ambassador di Camera Nazionale della Moda Italiana) e Antonio Mancinelli (Caporedattore di Marie Claire). Tra i docenti: Giampiero Arcese (Freelance Fashion Designer, già Design Director di Armani Collezioni e Creative Director per Brioni Womenswear), Andrea Batilla (Creative Strategist, autore di Instant Moda), Riccardo Conti (critico d’arte, contributing editor per Harper’s Bazaar, Vogue Italia, Domus, Esquire, Artribune, Mousse), Enrico Fasoli (Head of Digital Communication and PR Ready2Fly), Paolo Ferrarini (docente e content curator, scrive per Cool Hunting e Interni), Olivier Saillard (storico della moda, direttore della fondazione Azzedine Alaïa, direttore artistico immagine ecultura di J.M.Weston), Gaël Mamine (archivista), Riccardo Terzo (Fashion Editor Vogue Talents, contributor Vogue Italia), Elisabetta Gnecchi Ruscone (antropologa), Marco Meloni (sociologo, Coordinatore Didattico ACM), Sebastiano Renna (Corporate SocialResponsibility Manager, Sustainability & Stakeholder Management Expert), Veronica Foschi (Art Director).

2. Creative Direction for the Performing Arts.

Il corso si avvale di un Comitato Scientifico d’eccezione composto da professionisti consolidati nel campo delle industrie culturali quali Paolo Petrocelli (Fondatore e Presidente di EMMA for Peace/Euro-Mediterranean Music Academy) e Luciano Vanni (Fondatore di Civitates e Vanni Editore, editore e direttore di JAZZIT), affiancati da un corpo docenti d’eccezione, composto da professionisti che hanno collaborato con alcune tra le più prestigiose organizzazioni culturali (UNESCO, Teatro dell’Opera di Roma) e artisti internazionali (Coldplay, Madonna, Robbie Williams, Lady Gaga, Mikaed altri). Tra i docenti: Davide ‘Boosta’ Di Leo (Produttore, musicista e co-fondatore dei Subsonica), Stefano Fontana (DJ, Produttore, Fondatore di Sound Identity), Giulio Mazzoleni (Music & Media Consultant, Artist Manager), Enrico Merlin (Compositore, chitarrista e critico musicale), Silvia Poletti (Critico-giornalista), Adrien Roberts (International Director of Education Accademia Costume & Moda e International Truste e di Graduate Fashion Foundation-Graduate Fashion Week GFW UK), Francesco Tenti (Founder & CEO, Totally Imported), Tiziana Tentoni (Founder & CEO, Amusart).

3. Fashion Sustainability & Industry Innovation.

Il corso si avvale di un Direttore Scientifico d’eccezione, Federico Brugnoli. Fondatore e amministratore unico di Spin360, lavora come imprenditore nel settore dei servizi avanzati per la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo di nuovi modelli di business; è partner per l’innovazione per diverse realtà del mondo del lusso e della filiera della moda e collabora con Lineapelle e Micam. Il corso inoltre annovera fra i docenti membri del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche, la più grande struttura pubblica di ricerca in Italia, con la missione di realizzare progetti di ricerca, promuovere lʼinnovazione e la competitività del sistema industriale nazionale, lʼinternazionalizzazione del sistema di ricerca nazionale e di fornire tecnologie e soluzioni ai bisogni emergenti nel settore pubblico e privato), di associazioni come UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria, la più importante associazione mondiale degli industriali conciari), Centrocot (Centro Tessile Cotoniero e Abigliamento, è un centro di eccellenza italiano nella ricerca applicata e sviluppo tecnologico che svolge attività di collaudo, ricerca, sperimentazione, orientamento tecnico-strategico, certificazione e formazione) eAssomac (Associazione Nazionale Costruttori Tecnologie per Calzature, Pelletteria e Conceria).