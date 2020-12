La startup Feat Food acquisisce Diet To Go

La startup food tech Feat Food ha acquisito Diet To Go, con l’obiettivo di entrare nel mondo della GDO nel 2021

Un matrimonio all’italiana all’insegna della corretta alimentazione. Potrebbe essere riassunta così l’acquisizione da parte della startup Feat Food di Diet To Go, realtà milanese pioniera nel settore della consegna espressa al domicilio di piatti pronti salutari.

Le due realtà imprenditoriali condividono la stessa mission che è quella di fornire a tutti coloro che desiderano, per motivi diversi, seguire un’alimentazione sana e bilanciata uno strumento che gli consenta di seguire con regolarità e in tutta comodità la dieta più adatta a raggiungere il peso forma desiderato. Mentre Diet To Go si affida al fattore umano e all’esperienza di un team di nutrizionisti, Feat Food, nata a Lecce nel 2015 e di base a Milano, “allena” l’intelligenza artificiale a creare piatti sani e personalizzati, con le giuste grammature e il corretto mix ingredienti in relazione agli obiettivi di forma espressi dall’utente.

In un anno caratterizzato da grande fermento per la startup leccese, che ha da poco concluso una campagna di equity crowdfunding (andata in overfunded) che si inserisce in un aumento di capitale più ampio da 1,8 milioni di euro, il suo CEO Andrea Lippolis annuncia l’acquisizione di Diet To Go con l’obiettivo di ampliare il proprio bacino di utenti, che oggi conta 15.000 persone servite in tutta Italia. Infatti, come spiega Andrea Lippolis, “Stiamo rafforzando la nostra infrastruttura tecnologica e la nostra capacità produttiva con la costruzione di un secondo più ampio laboratorio a Milano, con l’obiettivo, per il 2021, di scalare il mercato sia online che offline. In particolare, nella GDO sarà fondamentale l’apporto di Diet To Go che, con i suoi prodotti più ‘mainstream’ per così dire, ci permetterà di essere più vicini anche al mondo del wellness e non solo a quello del fitness dal quale siamo partiti. Con Feat Food, l’esperienza di 15 anni di Diet To Go nel settore della dieta espressa diventa tecnologica“.

L’acquisizione, seguita in tutte le sue parti, dalla due diligence alla definizione dell’accordo, da parte di Di Mattina Studio Legale, dello Studio Mercadante e della società FI.MA.P S.r.l. e formalizzata all’inizio di dicembre, porterà nel 2021 a un ampliamento dell’offerta mantenendo entrambi i marchi: “Collaboriamo con Diet To Go da due anni e il rapporto con i due soci fondatori di Diet To Go è cresciuto in modo sempre più proficuo – afferma Andrea Lippolis – La loro competenza nel settore della nutrizione e della logistica li ha portati a ottimizzare piani alimentari di alto livello, studiati da professionisti che scelgono ingredienti freschi e stagionali e li bilanciano in combinazioni di macronutrienti che tengono conto non solo dell’apporto calorico ma anche dell’indice di sazietà. Sono molto orgoglioso del fatto che il mio team potrà apprendere queste competenze preziose dai nutrizionisti di Diet To Go e farne tesoro“.

Soddisfazione per aver trovato un partner di qualità anche da parte di Anna Zocco, fondatrice insieme ad Alessandro Costa di Diet To Go: “Sono veramente felice di affidare a mani così competenti la creatura che abbiamo cresciuto in questi anni. Non ho dubbio alcuno che i valori imprescindibili della qualità dei nostri piatti e dell’attenzione verso il cliente, che ci hanno sempre contraddistinto, continueranno ad essere portati avanti e che i nostri clienti, con Feat Food, continueranno a ricevere menu completamente personalizzati, in grado di soddisfare le singole esigenze nutrizionali“.

Oltre al canale e-commerce, che ha subito un’impennata del +160% in questo 2020, Feat Food distribuisce i suoi piatti anche nei centri fitness e nelle aziende all’interno di smart fridge, nati dalla collaborazione con Fresco Frigo, in un punto vendita diretta a Milano e vanta già un’esperienza anche all’interno della GDO, che sarà a breve replicata.