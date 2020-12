Premio FiuggiStoria 2020: attesa per scelta vincitori

Il Comitato Lettori della Fondazione Levi Pelloni, riunitosi in Via Vittoria a Roma e presieduto da Pino Pelloni e dalla Segretaria del Premio Margherita Ascarelli, ha annunciato i finalisti della undicesima edizione del Premio FiuggiStoria 2020. I libri selezionati, per questa pandemica edizione, sono stati segnalati dai vincitori le edizioni precedenti e dal Comitato di lettura composto dagli “Amici del FiuggiStoria”.