Nuova Orchestra Scarlatti: il 19 concerto in streaming

Nuova Orchestra Scarlatti: Passioni Barocche per il secondo concerto in streaming dell’Autunno Musicale 2020 in programma il 19 dicembre

Sabato 19 dicembre alle ore 18:00, con trasmissione online ad accesso gratuito, nella cornice della splendida Chiesa dei SS. Marcellino e Festo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il secondo concerto in streaming della Nuova Orchestra Scarlatti, con i Solisti dell’Orchestra impegnati in un concentrato programma cameristico vocale e strumentale di passioni e colori barocchi, amor sacro e amor profano.

Si va da una rara Sinfonia per archi di Pergolesi, ricca di tutto il calore melodico, la grazia e la vitalità del suo genio, alla Giuditta insieme eroica e sensuale di Alessandro Scarlatti. Si tornerà poi a Pergolesi con un momento di dolcissima quiete, l’Aria di Farnaspe dall’Adriano in Siria.

La seconda parte del programma partirà con una brillante Sinfonia per archi di Händel, ricca di colori italiani; non mancherà poi l’atmosfera natalizia con la pastorale dolcezza dell’Aria iniziale del mottetto ‘Nulla in mundo pax sincera’ di Vivaldi, e poi ancora con Hãndel e una delle più belle pagine del suo Messiah, l’Aria ‘Rejoice’, meditazione sulla nascita di Gesù, ricca di tutto lo sfarzo della vocalità händeliana.

Interprete delle pagine vocali di Scarlatti, Pergolesi, Vivaldi ed Händel un grande talento partenopeo, il soprano Maria Grazia Schiavo, protagonista indiscussa della musica barocca, ma con un repertorio che oggi arriva, grazie alla duttilità della sua voce, fino alla Traviata di Verdi.

Primo violino il napoletano David Romano, attualmente Spalla dei violini secondi dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.

Al cembalo Marianna Meroni.

Un appuntamento da non perdere con la magia della musica barocca dove, come è stato scritto, ‘anche l’idea più astratta diventa vibrante esperienza’.

La trasmissione del concerto sarà disponibile sulle piattaforme digitali dell’Orchestra.

Canale YouTube: www.youtube.com/user/orchestrascarlatti.

Sito internet: www.nuovaorchestrascarlatti.it/live.

Pagina Facebook: www.facebook.com/NuovaOrchestraScarlatti.

Per garantire un’esperienza di alta qualità e uno streaming ottimale di video e audio il concerto sarà trasmesso in differita.