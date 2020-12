Bellanova pensa alle dimissioni: “Non faccio da tappezzeria”

Tensioni nel Governo, la ministra Teresa Bellanova vicina alle dimissioni: “Fare il ministro è un onore ma non faccio da tappezzeria”

“Fare il ministro e’ un grande onore ma solo se si puo’ prendere parte alle decisioni, non mi presto a fare da tappezzeria. Concentriamoci sulla legge di Bilancio che se non verra’ approvata entro l’anno entreremo nell’esercizio provvisorio. Se non c’e’ la volonta’ di costruire un percorso per la soluzione dei problemi, noi diciamo che questo non e’ utile per il Paese”. Lo ha detto la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova nel corso della trasmissione Tagada’ su La7 che ha aggiunto: “Per le mie dimissioni non bisognera’ attendere tanto se non arriveranno le risposte sulle questioni che abbiamo posto. L’emergenza sanitaria non puo’ essere utilizzata per un Governo che non e’ in grado di decidere“.

CONTINUO RICORSO A DPCM È NON RISPETTO A PARLAMENTO

“Governo con opposizione? Italia viva venga messo nella possibilita’ di potersi confrontare nel merito, ma continui ricorsi a dpcm e a decreti dicono che non c’e’ rispetto per il Parlamento”. Lo ha detto la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova nel corso della trasmissione Tagada’ su La7. “Se ci saranno le elezioni le affronteremo, non possono essere un ricatto”, ha concluso Bellanova come riferisce l’agenzia Dire (www.dire.it).