Anziani: progetto Smart Bear attivo fino al 2023

Invecchiamento della popolazione e cure: sarà attivo fino al 2023 il progetto Smart Bear che vede coinvolti 27 partners da 11 nazioni, coordinati da Cnr-Icar

Sarà attivo fino al 2023 il progetto Smart Bear (Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home) che vede coinvolti 27 partners da 11 nazioni, coordinati da Cnr-Icar.

L’invecchiamento è una sfida centrale per le nazioni europee, in cui la quota di popolazione anziana è in costante crescita. L’invecchiamento ha impatti sociali e finanziari significativi a causa della maggiore incidenza di disturbi della salute quali perdita dell’udito, malattie cardiovascolari, disturbi mentali e dell’equilibrio. La tendenza attuale, nella cura degli anziani, è quella di cercare soluzioni per la prevenzione e il trattamento efficaci dei disturbi legati all’età.

A tal scopo, il progetto Smart Bear, finanziato dall’UE nell’ambito del programma Horizon 2020, svilupperà una piattaforma basata su una varietà di sensori che raccoglieranno dati sulla vita quotidiana degli anziani e li analizzeranno per fornire loro interventi personalizzati. La soluzione Smart Bear sarà testata in cinque progetti pilota su larga scala, che coinvolgeranno 5.000 anziani in Francia, Grecia, Italia, Romania, Spagna e Portogallo.

Vedi anche: