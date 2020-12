Unghie a prova di Feste con la Nail Art per Natale

La fine del 2020 è alle porte e nonostante le ridotte possibilità di festeggiare con gli amici e familiari, avremo al contrario più tempo per giocare con i nostri outfits casalinghi, magari regalandoci una nail art natalizia divertente ed originale. La possibilità di scelta tra gel, smalti semipermanenti, gel e piercing è vastissima per cui vale la pena approfittare del tempo a casa per decorare le proprie unghie o affidarsi a centri estetici specializzati ponendosi come unico limite la propria fantasia e creatività. I colori natalizi come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) spaziano dal classico rosso, verde e bianco con molte varianti come il blu, bianco, grigio e gli immancabili argento e oro che impreziosiscono abbigliamento e unghie. Unica accortezza se si opta per una nail art molto vistosa è quella di abbinarla ad un abbigliamento più sobrio e non eccentrico per due motivi:

1. Focalizzazione – questo permetterà di direzionare lo sguardo degli interlocutori sulle vostre mani e renderà il resto dell’outfit scelto una cornice armonica che accompagnerà le vostre parole e la vostra gesticolazione.

2. Consapevolezza – se scegliete di voler essere guardati siate voi a guidare l’occhio del vostro interlocutore. Mani, trucco, accessori e vestiti sono una proposta di stile che offrite a voi stessi e agli altri: siate i capitani del vostro stile per cui non sottovalutate il linguaggio delle mani.

La bellezza della nail art è la sua caratteristica sempre più genderless. La vediamo spesso e volentieri sfoggiare da personaggi maschili pubblici come: Asap Rocky, Achille Lauro, Harry Styles, Zac Efron fino all’intramontabile Brad Pitt e Johnny Depp. Un vero e proprio culto creativo capace di incontrare anche i gusti dei più conservatori poiché le variazioni, i colori e gli stili sono infiniti per venire incontro a tutte le esigenze, non solo le più stravaganti.

Nail art: su Instagram i profili più famosi

Di seguito, una breve lista di nail artists che si sono imposti per creatività e bravura nel panorama internazionale e che si possono seguire attraverso gli accounts pubblici di Instagram:

1. Hang Nguyen (@thehangedit) – Tra le sue clienti troviamo le attrici Kate Hudson e Jennifer Gardner ed è conosciuta ad Hollywood per i suoi lavori artistici molto particolari.

2. Imarninails (@imarninails) – Situata nella zona vibrante di Shoreditch a Londra, Imarninails è molto apprezzata per le sue creazioni di decorazioni con lustrini e gemme su unghie anche corte. Un effetto prezioso ma naturale che ha spopolato

nella capitale inglese.

3. Dryby London (@drybylondon) – Questo salone di Londra è un’istituzione per chiunque ami la nail art minimalista, elegante dal design essenziale. Amato da tutte le ragazze sofisticate ed eleganti della Capitale inglese.

4. Park Eunkyung (@nail_unistella) – Gli amanti delle unghie gioiello e delle contaminazioni culturali come quella giapponese ed americana non possono non fare una visita alla nail unistella dove troveranno idee preziose e stravaganti per abbellire le proprie unghie.

Per avere idee più chiare sulle fantasie natalizie da poter realizzare quest’anno ecco alcuni suggerimenti: