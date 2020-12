Roma: nuovi cestini dei rifiuti sembrano urne e Taffo approva

“Ecco i nuovi cestini in ferro che sostituiranno nel centro storico quelle orribili buste di plastica trasparenti appese”. Con un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato i nuovi cestini dei rifiuti della Capitale. Per adesso ne sono stati installati cinque in piazza della Rotonda al Pantheon. Se passeranno i test, prenderanno il posto dei vecchi in tutto il centro. “ Spero che cittadini e turisti li apprezzino”, conclude la sindaca. E sicuramente qualcuno ha già apprezzato.