Risari e Murgia in libreria con Avanti tutta!

«Per non abituarsi alla noia bisogna salire su dei trampoli che superano ogni principio di realtà – dice Daniela Iride Murgia alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) –. Per non rimanere soli, là in alto, su questi trampoli, bisogna convincere gli altri a raggiungerci, esattamente lì, dove altre cose sono possibili, altre soluzioni, altri modi di guardare, altri modi di vivere. Non è così difficile annusare una nuvola, quando si comprende che l’aria che respiriamo è fatta della stessa sostanza. Per salire su dei trampoli, anche su quelli più “piccoli”, ci vuole coraggio».