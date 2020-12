Regali di Natale: Folletto è fra i più richiesti

Gli italiani mettono l’aspirapolvere sotto l’albero di Natale: il Folletto è fra i più richiesti. Igiene, tecnologia e risparmio di tempo tra i motivi

La casa è sempre più al centro dei pensieri degli italiani. La pandemia ha cambiato le abitudini dei consumatori, che ora passano molto tempo fra le mura domestiche e vogliono vivere in un ambiente pulito, igienizzato e sicuro. Già nell’ultima settimana di maggio GFK rilevava il +64% per le vendite di aspirapolvere in Italia e il trend positivo si è mantenuto nei mesi, rafforzandosi ulteriormente nel corso dell’autunno. E uno dei prodotti più desiderati come regalo di Natale 2020 si conferma il Folletto, da oltre ottant’anni sinonimo di pulizia per gli italiani: l’ampia gamma di combinazioni per tutte le esigenze e la consulenza esperta offerta dagli Agenti Folletto tramite la vendita porta a porta hanno permesso all’azienda, divisione di Vorwerk Italia, di mantenere livelli di vendita più che positivi nonostante la crisi, le restrizioni e la mancanza di fiere ed eventi.

«Quando acquistano un aspirapolvere gli italiani, ora più che mai, vogliono fare un investimento in qualità – spiega Michela Caristia, responsabile Marketing Folletto –. In generale sono molto attenti a durevolezza, prestazioni, modularità e praticità d’uso, ma soprattutto ricercano garanzie di sicurezza, come le certificazioni TÜV NORD sull’efficacia contro polveri sottili e allergeni. Le preferenze si orientano sugli aspirapolvere con sacchetto, che evitano di venire in contatto diretto con lo sporco. Tutti elementi che contraddistinguono i prodotti Folletto sul mercato. In più noi offriamo un servizio di consulenza a domicilio, sia in presenza sia a distanza, che in questo periodo rivela tutta la sua forza: i nostri esperti dimostrano il funzionamento dei prodotti e consigliano la combinazione più adatta alle esigenze di ogni famiglia. Questo avviene dove possibile a casa del cliente, adottando tutte le opportune misure di sicurezza, oppure in videochiamata nelle zone soggette a maggiori restrizioni».

Il Sistema Folletto

Il Sistema Folletto, sul mercato con l’ultimo modello VK220 S, è un sistema modulare, con apparecchi e accessori che si combinano per offrire soluzioni adeguate a tutte le esigenze di pulizia. Compatto, maneggevole e potente, è in grado di pulire qualsiasi tipo di pavimentazione dura e tessile. La scopa elettrica, cuore della dotazione, si combina con diversi apparecchi specifici.

La spazzola elettrica multifunzionale Folletto EB420 S riconosce automaticamente le superfici e sceglie la migliore impostazione di pulizia. Ideale anche per la pulizia dei tappeti a pelo lungo disattivando la rotazione della spazzola.

PB440 S è la spazzola elettrica per imbottiti che rimuove in modo sicuro e igienico sporcizia e peli di animali da imbottiti e fibre delicate, rapidamente e rispettando i tessuti. La forma affusolata la rende perfetta per arrivare negli interstizi più difficili non solo in casa, ma anche in auto. È l’accessorio ideale per chi possiede animali domestici. Unita al Set Pulizia Materassi (composto dal LavamaterassoMP440S e dal Battimaterasso MR440S), grazie ad una speciale tecnica di spazzolamento, aspirazione e lavaggio, è ideale anche per la pulizia profonda dei materassi.

Folletto VF200 S è la lavatappeto che pulisce in profondità moquette e tappeti, mantenendoli più a lungo puliti e belli, da utilizzare in combinazione con il detergente Kobosan Active.

Infine c’è anche la soluzione 2 in 1 che permette di aspirare e lavare le superfici dure in un unico gesto: si tratta della Pulilava SP600 S, l’alleato numero uno per la sanificazione dei pavimenti di casa.

Completano il sistema numerosi accessori che permettono di arrivare nei punti più difficili e di pulire le superfici più delicate.

Efficacia contro il 99,99% degli allergeni

L’efficacia nel trattenere polveri sottili e allergeni è certificata dal rigoroso ente tedesco TÜV NORD. Il Filtrello Premium FP200 e l’intero Sistema di pulizia Folletto VK220 S sono in grado di trattenere il 99,99% degli allergeni della polvere presente in casa fino a 0,3 micron. Una qualità fondamentale per chi soffre di allergie, in particolare per i bambini.

Per garantire la massima efficacia nella rimozione dello sporco e delle fonti allergizzanti, Vorwerk produce anche una gamma di detergenti in polvere ad azione ipoallergenica, specifici tanto per la cura di materassi e cuscini (Lavenia) quanto per la pulizia di tappeti e moquette (Kobosan Active).

Il robot aspirapolvere VR300

Il robot aspirapolvere Folletto VR300, novità lanciata negli ultimi anni dall’azienda, è un regalo di Natale ideale per chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole rinunciare a performance di pulizia eccellenti. È smart e hi-tech, con funzioni automatizzate e programmabili, gestibili anche tramite app.

La spazzola principale da 1.800 giri al minuto garantisce la massima efficacia anche nella raccolta di peli di animali, il design a “D” è ideale per angoli e filo parete e l’autonomia della batteria raggiunge i 90 minuti. Grazie alla tecnologiaSLAM (Simultaneous Localization And Mapping), il robot esegue una scansione a 360° dell’ambiente con 1.800 rilevazioni al secondo, garantendo una pulizia sistematica e precisa. Un sistema di 15 sensori analizza l’ambiente circostante e individua eventuali mobili e oggetti, anche trasparenti, che il robot è in grado di aggirare con cautela.

Inoltre VR300 è facile da svuotare grazie al contenitore igienico che può trattenere fino a 530 ml e, unico fra i robot sul mercato, può essere svuotato con il tubo dell’aspirapolvere per evitare ogni tipo di contatto con la polvere.

Aspirapolvere senza filo VB100

Maneggevole e pratico, Folletto VB100 è il primo aspirapolvere senza filo certificato TÜV NORD e indicato per soggetti allergici. L’innovativo Sacchetto Premium Folletto FP100, con microfiltro igienico integrato, è in grado di trattenere il 99,99% degli allergeni della polvere fino a 0,3 micron.

Folletto VB100 è ideale per una pulizia veloce ed efficace di tutti i pavimenti duri e tessili con un’unica spazzola motorizzata che presenta due modalità di rotazione, Normale e Turbo. La batteria estraibile raggiunge gli 80 minuti di autonomia, prolungabile al bisogno grazie a una batteria di scorta.

Come acquistare i prodotti Folletto

Il sistema di pulizia Folletto VK 220 S è distribuito esclusivamente tramite la vendita a domicilio. Per ricevere la visita a casa o la videochiamata di un consulente esperto occorre prenotare una dimostrazione: https://bit.ly/DemoFolletto

Il robot aspirapolvere Folletto VR300 si può acquistare tramite il proprio Agente Folletto di fiducia, nei Vorwerk Point o online: https://bit.ly/RobotFolletto