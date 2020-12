“Nebbia” è il nuovo singolo di Gio Ui

La talentuosa Gio Ui invita a uscire dalla “Nebbia” attraverso la musica: il nuovo singolo è disponibile sulle piattaforme digitali

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Nebbia” (Mea Agency/promo Red Owl), il nuovo singolo della talentuosa Gio Ui.

Cantante, autrice, musicista. Gio Ui è tutto questo e molto altro. Classe 1990, italiana ma di base in Svizzera, con la sua grinta, la sua voce e la sua chitarra racconta la vita con gli occhi di una giovane donna, tra gioie e difficoltà, tramite il linguaggio che le è più congeniale, l’unico attraverso il quale riesce ad esprimersi appieno, la Musica.

“Nebbia” è un concentrato di sentimenti, un invito a rialzarsi anche nei momenti più bui, per ritrovare se stessi, per «ritornare a casa passo dopo passo», perché la strada «è lunga ed in salita», ma se si avanza «senza sosta» verso il futuro, saremo sempre più sicuri di noi stessi e delle nostre potenzialità.

Una produzione essenzialista lascia spazio ad un’energica chitarra e ad un testo dirompente che incoraggia l’ascoltatore a non cedere alle proprie paure, ai propri timori, ai propri dubbi ed a tutti quei piccoli grandi ostacoli che possono far vacillare la sicurezza in noi stessi, nei nostri progetti e nel nostro domani.

“Nebbia” è l’esortazione in musica di Gio Ui a dissolvere quella foschia che ci imprigiona, quella coltre interiore in cui a volte è il mondo esterno ad ingabbiarci, ma nella quale, molto spesso, ci intrappoliamo con le nostre stesse mani, per cercare di nasconderci da tutto e da tutti, perché ognuno ha «paura di cadere, esser rifiutato, non essere capito», ma oltre quella nebbia ci sono i colori, i sogni, gli obiettivi da raggiungere, la vita. E la musica può aiutarci, attraverso una profonda analisi di noi stessi, a vederci più chiaro, a guardare oltre, ritrovando, finalmente, la luce e con lei, la strada di casa, della nostra dimora interiore.

Biografia

Giorgia Cattoretti, in arte, Gio Ui, è una cantautrice italiana classe 1990, attualmente di base in Svizzera. Si appassiona alla musica da giovanissima ed intraprende un percorso di formazione al CEM – Centro Espressione Musicale di Gallarate (VA), durante il quale studia Teoria Musicale e Solfeggio con il M° Augusto Gentili. Il suo desiderio di apprendere, assimilare ed assorbire la Musica in ogni sua sfaccettatura, la porta a proseguire gli studi, prima al Groove House, in cui continua la formazione con i Maestri Gentili ed inizia lo studio di Batteria e Percussioni con il M° Massimiliano Varotto, poi al CET di Mogol ed al Massive Arts Studios di Milano, fino ad un prestigioso percorso di Pedagogia Musicale in Ungheria. Nel 2020 ottiene il Master in Music Management presso la Napier Academy di Milano e nel 2015, dopo aver suonato per diversi anni in varie band, in qualità di cantante e chitarrista, dà il via al suo progetto solista. Quello stesso anno segna la svolta artistica; le sue canzoni, da tempo chiuse in un cassetto, infatti, prendono forma, portandola ad autoprodurre l’EP d’esordio “Gente in Prese di corrente”, composto da 8 brani. Gio Ui partecipa a molti concorsi tra Italia e Svizzera, arrivando semifinalista ad “Una Voce per l’Alpàa”, “Una Voce per l’Europa: Italia” e finalista a Biasca (CH) del Tour Music Fest 2019 e per la Regione Lombardia a Sanremo Rock 2019. Nel 2020 inizia a frequentare un corso di Canto con il Vocal Coach Francesco Ripaccioli e nello stesso anno esce il singolo “Nebbia”, primo di una serie di lavori che la portano a farsi conoscere al grande pubblico.

