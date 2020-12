Gian Ettore Gassani in libreria con “La guerra dei Rossi”

La legge sul divorzio in Italia: 50 anni fa la promulgazione. In libreria “La guerra dei Rossi” dell’avvocato Gian Ettore Gassani

In occasione del cinquantesimo anniversario dalla promulgazione della legge sul divorzio in Italia, esce in libreria il nuovo libro a tema dell’Avvocato Gian Ettore Gassani. “La guerra dei Rossi”, il terzo di una serie di testimonianze reali di crisi di coppia, divorzi e conflitti amorosi scritti, vicende tragiche ma narrate senza farsi mancare un pizzico di ironia.