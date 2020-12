EditReal rilancia il progetto Portami un libro

Portami un libro è il progetto di beneficenza di EditReal che dona libri a ospedali, scuole e case famiglia, ideato da Michela Tanfoglio

Il progetto di beneficenza “PORTAMI UN LIBRO” nasce nel 2017 dal desiderio di Michela Tanfoglio di donare letteratura a enti e persone che hanno difficoltà a reperire dei libri, perché la titolare dell’agenzia EditReal è convinta che leggere salvi la vita.

Nel mese di giugno di quest’anno sono stati consegnati 60 kg di libri alla biblioteca Spazio Vita dell’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano. Un piccolo gesto del team EditReal e dei suoi autori per dimostrare solidarietà allo straordinario lavoro dei medici, del personale sanitario e allo stesso tempo un segno di vicinanza e sostegno ai pazienti ricoverati. Nei primi mesi del 2021 saranno donati a tre enti più di 600 libri.

Michela Tanfoglio CEO EditReal, spiega: «Quando si soffre, si ha un unico desiderio: trovare una soluzione ai propri problemi. Purtroppo, in molti casi, la soluzione non esiste, e bisogna cercare la forza dentro di noi. La lettura stimola il ragionamento, attraverso i personaggi di un libro possiamo trovare un pensiero che faccia al caso nostro, che dia il via a nuove strategie mentali. Leggere dona speranza. Soffri per amore? Ecco che puoi ritrovarti in Anna Karenina, o nei saggi di Willy Pasini. Ti trovi in ospedale? Lo sapevo che non dovevo ammalarmi, di Roberto Levi, è il libro che fa per te. Insomma, ci sono migliaia e migliaia di libri da leggere e non esistono libri “vecchi” o “non adatti”: basta cercare, ma spesso è impossibile reperirli in alcuni ambienti, e io lo so bene. Leggere ha salvato la mia di vita e nel mio piccolo, voglio dare la possibilità a quante più persone di salvare la propria».

Portami un libro è un progetto EditReal. La mission è quella di acquistare e raccogliere libri da donare agli ospedali, ai reparti di lunga degenza, scuole e case famiglia.

Se vuoi donare dei libri, o se sei interessato a riceverne gratuitamente, scrivi una mail a tanfogliomichela@gmail.com oppure contatta il numero 342.7636076.

EditReal è una agenzia editoriale che nasce dall’idea di offrire un servizio che spazia dall’editing alla promozione, per garantire ai suoi clienti la miglior esperienza in questo settore. Ha come obiettivo quello di far risaltare il genio creativo degli autori e lo fa prendendosi cura delle opere inedite fin dalla prima valutazione. Il team specializzato è a servizio dell’autore e lo conduce alla pubblicazione con le migliori case editrici presenti nel territorio.

EditReal è vicino alla LILA, Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids e la Lega del Filo D’Oro.