Chris Evans nel cast di Don’t Look Up

Chris Evans è entrato a far parte del cast di Don’t Look Up, il film Netflix di Adam McKay. L’interprete di Capitan America – il cui ruolo è ancora sconosciuto – reciterà al fianco di un cast stellare composto da Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep (nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti), Cate Blanchett, Jonah Hill (nel ruolo del figlio del presidente e capo dello staff), Timothee Chalamet, Ariana Grande, Rob Morgan, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley.

La commedia surreale – prodotta dalla compagnia del regista, Hyperobject Industries, insieme a Kevin Messick come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – segue due scienziati (Lawrence e DiCaprio) che scoprono che un asteroide sta per colpire la Terra e cercano di avvertire tutti.

Dopo averlo amato nei film Marvel e nella serie drammatica di Apple Tv+ ‘Defending Jacob‘, vedremo prossimamente Chris Evans nella pellicola di McKay e al cinema nel 2022 in Lightyear (annunciato in occasione dell’Investor Day 2020), in cui l’attore presterà la voce al celebre giocattolo. Il film Disney racconterà la storia delle origini dell’eroe e il suo viaggio per diventare il più famoso Space Ranger di sempre.