Chiesi lancia una App per la riabilitazione polmonare

Kaia Health e il Gruppo Chiesi lanciano Kaia COPD Management, l’app per la riabilitazione polmonare in pazienti affetti da BPCO

Kaia Health, azienda leader nel settore delle terapie digitali, e il Gruppo Chiesi, gruppo farmaceutico internazionale orientato alla ricerca, hanno annunciato di aver stipulato una partnership esclusiva per la commercializzazione in Europa di Kaia COPD Management, l’app per la riabilitazione polmonare in pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) di Kaia Health.

L’accordo segna uno dei primi casi di collaborazione, nell’ambito della cura dell’apparato respiratorio, tra un’azienda di terapie digitali e un’azienda farmaceutica, per offrire ai pazienti una soluzione digitale che contribuisca a migliorare i risultati dei trattamenti per la BPCO, introducendo un cambiamento comportamentale, piuttosto che la somministrazione di altri farmaci.

La BPCO rappresenta un costo enorme per i sistemi sanitari in Europa. In Italia, si stima che la BPCO incida sul Sistema sanitario nazionale e sui pazienti per un costo di circa 59 miliardi di euro ogni anno. La BPCO colpisce il 3% della popolazione italiana e rappresenta la quarta maggiore causa di morte. In Italia la riabilitazione polmonare è attualmente dispensata a meno del 15% dei pazienti affetti da BPCO che ne hanno indicazione. Nell’ambito dell’accordo di collaborazione, la terapia digitale basata su evidenze di Kaia Health per la BPCO, che offre un’esperienza di riabilitazione polmonare fisica personalizzata, sarà introdotta soprattutto nei principali mercati europei.

La soluzione Kaia COPD Management consiste in un software basato su una app per dispositivi mobili, accessibile tramite smartphone o tablet iOS e Android, e in un’interfaccia per il supporto motivazionale che può essere fornito da personale specializzato, ad esempio coaches o operatori sanitari. L’app digitalizza e propone un percorso di riabilitazione polmonare fisica – una componente essenziale del trattamento della BPCO – accessibile e conveniente, direttamente a casa sullo smartphone del paziente. Kaia COPD Management offre una formazione completa e sessioni di allenamento giornaliere personalizzate, con esercizi di mindfulness e antistress, potenziati dall’assistenza di un istruttore e da una terapia personalizzata.

La soluzione Kaia COPD Management è stata valutata con uno studio pilota ed è attualmente oggetto di un RCT (studio randomizzato controllato) in Europa. L’app Kaia COPD Management ha ottenuto il marchio CE ed è riconosciuta in Europa come dispositivo medico di classe 1.

“La nostra partnership strategica con Chiesi, una società globale in crescita e con una presenza commerciale consolidata in Europa, apporta un patrimonio di esperienza nel panorama della salute respiratoria in Europa, ampliando al contempo l’accesso dei pazienti alla riabilitazione polmonare fisica digitale basata su evidenze” ha dichiarato Konstantin Mehl, Fondatore e Presidente di Kaia Health. “Tutto il team di Kaia Health è entusiasta di unire le proprie forze con quelle di Chiesi per migliorare il trattamento dei pazienti affetti da BPCO e la loro qualità di vita attraverso terapie digitali”.

Kaia Health è membro della Digital Therapeutics Alliance (DTA), un’associazione internazionale senza scopo di lucro composta da leader e stakeholder del settore, impegnati nel progresso delle terapie digitali basato sulle evidenze.

“Siamo lieti di collaborare con Kaia Health per completare e rafforzare ulteriormente il nostro portafoglio nel settore delle terapie respiratorie, migliorando la nostra capacità di affrontare il trattamento del paziente con un approccio non farmacologico” ha dichiarato Ugo Di Francesco, Amministratore Delegato del Gruppo Chiesi. “Questo accordo conferma l’impegno di Chiesi a garantire il massimo livello possibile di assistenza e qualità della vita alle persone affette da BPCO e altre patologie respiratorie, andando ben oltre i semplici problemi che possono essere risolti con terapie farmacologiche. Siamo rimasti colpiti dall’esperienza acquisita ad oggi da Kaia Health che ha introdotto soluzioni digitali di grande impatto sul mercato europeo e non vediamo l’ora di aiutare i pazienti europei affetti da BPCO a beneficiare della loro esperienza”.

“Per molti anni, le evidenze hanno dimostrato l’efficacia della riabilitazione polmonare nel trattamento della BPCO, grazie all’attività fisica e a strategie di autogestione centrate sul paziente, ma permane una grave carenza di accesso a tali terapie” ha affermato Stephan Huber, Chief Medical Officer di Kaia Health. “Sulla base della nostra precedente esperienza sulla salute muscoloscheletrica e del lavoro che stiamo svolgendo sulla BPCO, Kaia Health mira a creare un accesso scalabile a queste terapie per i pazienti affetti da BPCO; per questo, siamo entusiasti di collaborare con Chiesi in questa missione”.

“Intendiamo offrire una soluzione che sia prima di tutto incentrata sul paziente e poi digitale”, ha sottolineato ancora Stephan Huber. “La nostra soluzione per la BPCO è una versione realmente digitalizzata di elementi chiave di autogestione della riabilitazione polmonare fisica, che mira a migliorare l’accesso a un intervento comportamentale testato per la BPCO attraverso un programma digitale rapidamente scalabile e incentrato sul paziente”.

“Chiesi, tradizionalmente e con orgoglio, ha sempre sviluppato trattamenti innovativi per i pazienti” ha aggiunto Giovanna Amadori, Head of Global Strategy and Corporate Development del Gruppo Chiesi. “Piuttosto che offrire un intervento digitale che generi solo vantaggi collaterali, la collaborazione con Kaia Health conferma la nostra intenzione di proporre una soluzione incentrata sul paziente, che sfrutta la tecnologia digitale per massimizzarne l’accesso alle cure”.