Parata di Vip nel nuovo album di Bad Bunny

Bad Bunny è tornato a sorpresa con un nuovo album, “El ultimo tour del mundo”. Si tratta della terza release dell’anno, arriva, infatti, dopo i dischi “YHLQMDLG” e “Las que no iban a salir”.

Sedici, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), le tracce inedite, che comprendono le collaborazioni con Rosalía, Jhay Cortez e ABRA. I colleghi, però, non sono le uniche star che hanno accompagnato l’artista portoricano in questo suo ritorno sulle scene. Nel video, già virale, del singolo “Yo visto así”, infatti, sono tante le guest star: da Ricky Martin a Ruby Rose, da Karol G a Sofia Vergara.

Apprezzatissimo rappresentante della trap latina, Bad Bunny può gioire in questi giorni per la nomination ai Grammy Awards: è candidato nella categoria Best Latin Pop or Urban album e poco importa se si trova in questi giorni relegato a casa per la sua positività al Coronavirus. La star – che ha dovuto anche cancellare la sua esibizione agli American Music Awards – vanta anche la nomination nella categoria Best Pop Duo/Group performance per la collaborazione con J Balvin, Dua Lipa e Tainy nel brano “Un dia (One day)”.