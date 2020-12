Galeffi da bambino nel nuovo videoclip online

I filmati dell’infanzia di Galeffi sono “Il regalo perfetto” nel video su YouTube del brano disponibile sulle piattaforme digitali

E’ finalmente possibile avere tra le mani la versione fisica del secondo album di Galeffi, “Settebello” (Maciste Dischi/Polydor/Universal Music), uscito in digitale in primavera. L’album è disponibile sia in versione CD standard che in un’esclusiva edizione autografata limitata per Amazon.

Il regalo perfetto Settebello Monolocale America Dove non batte il sole Grattacielo Quasi quasi Tre metri sotto terra Cercasi Amore Gas Bacio illimitato Cercasi Amore Nuda e Cruda

Il video de “Il regalo perfetto”

Per l’occasione, il cantautore ha deciso di regalare ai fan un nuovo singolo, “Il regalo perfetto”, prodotto da Iacopo Sinigaglia, aggiuntosi alla tracklist come un vero e proprio regalo di Natale.

Il videoclip, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una collezione di filmati d’infanzia dell’artista, molti dei quali girati durante diversi cenoni di Natale, in cui si vede Galeffi da bambino, circondato dal calore dei parenti e dei regali.

La malinconia per questo passato adorabile fa da contrappunto un po’ ironico e un po’ amaro al Natale presente narrato dalla canzone: “fanno l’amore tutti quanti tranne me”