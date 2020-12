Frankie hi-nrg mc racconta il suo brano “Nuvole” e le complesse sensazioni che quest’epoca di grandi cambiamenti sta generando in tutti noi

«C’è un buio che ci avvolge e che, ineluttabilmente, ci accompagnerà per un po’», a dirlo ai microfoni dell’Agenzia Dire (www.dire.it) è Frankie hi-nrg mc. L’artista è appena tornato sulle scene con il nuovo singolo ‘Nuvole‘. Nel brano, con immancabili strofe in rima, l’artista racconta le complesse sensazioni che quest’epoca di grandi cambiamenti sta generando in tutti noi. «Fuori splende il buio, dentro vedo solo nuvole», canta, raccontando il suo lockdown e fermando – in musica – il tempo dell’isolamento.

«Mi sono accorto – spiega Frankie hi-nrg – che anche i vicini diventano lontani quando non puoi avere contatti con loro. Chiunque può essere fonte di problemi che, in alcuni casi, rischiano di mettere a repentaglio la vita. E quindi si inizia a guardare con sospetto e a essere guardati con sospetto. Questa cosa qui altera l’umore, si perde il controllo e ci si inizia a rannuvolare». ‘Nuvole’ è insomma un brano sulla paura ma anche sulla luce perché, dice ancora: «Con calma si scorgono le piccole luci anche nel buio più completo».

A proposito delle nuove generazioni, Frankie hi-nrg ci spiega che «Stiamo dando ai giovani le chiavi di un mondo che non funziona alla perfezione. I responsabili di questa scarsa manutenzione siamo noi, arrivati prima. È dei giovani la bellezza della provocazione, la bellezza della contrapposizione, la bellezza del mostrare il brutto con un’intenzione». In un momento storico così complesso però la perdita dell’immaginazione e l’annichilimento della fantasia sono tra i principali veleni che generano l’abbrutimento, la via d’uscita allora è guardare oltre le nuvole. Ancora una volta, Frankie hi-nrg dimostra il potere della parola.

Il primo modo per uscire dall’oppressione di un periodo soffocante è stato il ‘bizzarro remix’ di Storia di molti, poi è uscito il singolo Estate 2020 seguito in questi giorni da Nuvole. Per chi si chiedesse a quando il nuovo album, la risposta è che arriverà ma non nell’immediato: adesso è tempo di singoli.