Excuse me, I love you: Ariana Grande arriva su Netflix

Excuse me, I love you arriva su Netflix il 21 dicembre: guarda il trailer del docu-film della cantante Ariana Grande

Ariana Grande sbarca il 21 dicembre su Netflix con “Excuse me, I love you”, il documentario dei suoi ultimi concerti, portati in giro per il mondo con lo “Sweetener World Tour”. Nel film anche contenuti esclusivi del live di Londra e filmati dietro le quinte.

IL TRAILER ↓

Dopo giorni di rumors, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata la stessa Ariana a confermare l’uscita di un documentario. “È una lettera d’amore per tutti voi per celebrare quello che abbiamo condiviso negli anni passati”, ha scritto la cantante. “So- ha aggiunto Ariana- che questo progetto contiene solo parte del tour (tra tutte le centinaia di concerti e momenti che abbiamo condiviso negli scorsi sei o sette anni) ma volevo ringraziarvi per avermi mostrato più di quello che avrei mai potuto sognare“.

E con un messaggio che sa di desiderio di una pausa, Ariana Grande ha concluso: “Fare musica e fare tutto questo è stato tutto ciò che ho saputo o a cui mi sono interamente dedicata per veramente tanto tempo. Nonostante il mio cuore cerchi un cambio di ritmo, volevo esprimere di nuovo quanto sono grata, e lo sarò eternamente. Ho imparato, visto e provato così tante cose. È stato un così grande onore condividere così tanto di questa vita con voi”.