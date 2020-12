eSerie A TIM | FIFA 21: scocca l’ora dell’ultima Cup

Ultima Cup di qualificazione online della eSerie A TIM | FIFA 21: i migliori 8 player si aggiudicheranno esclusivi premi targati PlayStation

Si giocherà oggi, 15 dicembre, l’ultima Cup di qualificazione online della eSerie A TIM | FIFA 21 promossa da Sony Interactive Entertainment Italia in collaborazione con la Lega Serie A.

Dopo le ultime tre cup che hanno coinvolto oltre 3.000 iscritti, oggi come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) tutti gli appassionati del titolo calcistico di EA Sports avranno l’occasione di aggiudicarsi uno slot per accedere al Draft della eSerie A TIM | FIFA 21 del 2 febbraio 2021 e tentare la conquista dell’ambito titolo di Campione d’Italia.

I migliori 8 player si aggiudicheranno esclusivi premi targati PlayStation: il primo guadagnerà un abbonamento annuale PS Plus, il secondo un abbonamento trimestrale PS Plus, terzo e quarto un abbonamento mensile PS Plus mentre gli ultimi quattro si porteranno a casa un abbonamento mensile PS Now. Gli otto vincitori, inoltre, si qualificheranno alla fase Draft dove i club sceglieranno, tra gli migliori 8 campioni di ogni Cup, coloro che potranno affiancare i Pro Player del team e iniziare il percorso nella Regular Season, che vedrà impegnate 17 squadre dal 9 al 17 marzo suddivise in 1 Girone da 5 squadre e 3 Gironi da 4 squadre pronte a sfidarsi per raggiungere i Playoff.

L’ultima parte del torneo, i Playoff, si giocheranno il 20 e il 21 aprile, con un Tabellone a Doppia Eliminazione. Solo le migliori tre squadre di ogni girone potranno accedere al Winner Bracket e guadagnarsi la possibilità di accedere direttamente alla Finale. In caso di sconfitta, invece, i team potranno competere un’ultima volta nel “Last Chance” del tabellone Playoff. Solo le 8 migliori squadre (le 4 del Winner Bracket e le 4 “sopravvissute” della “Last Chance”) conquisteranno un biglietto per le esclusive Final Eight di maggio.

Tutti i giocatori potranno iscriversi alla Cup di domani attraverso questo link o direttamente da PS4™ accedendo a “Tornei” nella sezione “Eventi” della dashboard.