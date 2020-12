Sephiroth arriva in Super Smash Bros. Ultimate

Videogiochi, Sephiroth sarà il nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate: le novità svelate durante i Game Awards

Con un nuovo trailer trasmesso nel corso dei Game Awards 2020, Nintendo ha annunciato che Sephiroth, l’iconico villain della serie FINAL FANTASY, si unirà al gioco Super Smash Bros. Ultimate come combattente giocabile in arrivo questo mese.

Il personaggio farà parte del Super Smash Bros.Ultimate Fighters Pass Vol. 2., DLC che include anche Min-Min di ARMS e Steve e Alex di Minecraft, insieme a tre combattenti ancora da annunciare. Ulteriori informazioni su Sephiroth saranno rivelate in un video speciale dedicato al combattente in arrivo il 17 dicembre alle 23.00 (ora italiana).

Insieme all’annuncio di Sephiroth, durante i Game Awards Ninendo ha presentato altre novità in arrivo su Nintendo Switch. Tra queste, il trailer di Ghosts ‘n Goblins Resurrection, in collaborazione con Capcom, in uscita digitalmente sulla console il 25 febbraio 2021. Il nuovo gioco platform d’azione presenta una splendida grafica simile a un libro di fiabe e rende omaggio ai primi capitoli della serie, ‘Ghosts ‘n Goblins’ e ‘Ghouls’ n Ghosts’.

È stato anche mostrato un nuovo trailer di Monster Hunter Rise di Capcom, in arrivo per Nintendo Switch il 26 marzo 2021 mentre la demo sarà disponibile da gennaio.

Come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ‘Animal Crossing: New Horizon’, titolo in esclusiva Nintendo Switch, è stato premiato ai Game Awards come Miglior gioco per famiglie.