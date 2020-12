Panthevm: l’orologio che celebra il Pantheon

Ad inaugurare il progetto ‘Panthevm Roma’ è la prima linea ‘Avtomatic ocvlvs‘ che “si ispira al senso di bellezza eterna ed è pensata per far risaltare un design senza tempo e una raffinatezza che, reinterpretando in chiave contemporanea un’icona di Roma, si adatta ad ogni momento e ad ogni contesto“, ha spiegato Paolo. Per produrla i ragazzi si sono serviti di una piattaforma leader del crowdfunding, Kickstarter. La raccolta fondi è partita il 15 novembre. Al momento, il progetto ha circa 100 sostenitori ed ha raccolto oltre 22mila euro.

Avtomatic Ocvlvs propone un modello con impermeabilità fino a 10 ATM (100 metri, ndr), corpo in acciaio satinato 316L e con al suo interno il movimento automatico Seiko NH. Il tutto protetto da un vetro zaffiro.

Nella mission degli ideatori c’è anche la volontà di dare risalto all’artigianato ‘made in Italy’ attraverso la personalizzazione del centurino. Infatti, chi acquisterà l’orologio potrà decidere se personalizzarlo con un cinturino in pelle al posto del classico in acciaio. Per fare questo si sono serviti di Grezzo 1954: “una pelletteria romana che lavora da tre generazioni. L’ultimo membro della bottega è un giovane ragazzo, che ha ereditato dal nonno la passione per le pelli. Lui ha deciso di rinnovare l’azienda con l’introduzione di cinturini fatti totalmente a mano“, ha spiegato Paolo.

QUANTO COSTA SOGNARE?

Da circa due anni Paolo, Edoardo, Sebastiano e Janaka sono concentrati a tempo pieno su questo progetto, senza dimenticare di portare avanti la loro carriera universitaria. “Il prezzo più alto che abbiamo pagato è il tempo ma anche l’inesperienza. Siamo giovani, questo è il nostro primo progetto e per la prima volta ci siamo approcciati ad un mercato e ad un mondo a noi sconosciuto. Ma siamo contenti e soddisfatti del risultato. Siamo pronti ad andare avanti“, ha detto il giovane imprenditore.

Un sogno, quello dei quattro amici, che ha l’ambizione di aprire una boutique fisica nella Capitale e arrivare all’estero. Per questo si sono serviti di agenzie di marketing per sponsorizzare il progetto oltreoceano, con la speranza che questo quadrante possa regalare al pubblico internazionale la magia e la poesia che solo una città come Roma può offrire.

Gli orologi saranno disponibili per l’acquisto sul sito panthevmroma.it al termine del crowdfunding su Kickstarter.