Moriel online con il nuovo singolo autoprodotto

Non ci ripensi mai è il nuovo singolo dell’artista modenese Moriel, un brano che esplora la fine di una relazione, fra un oblio autoimposto e una nostalgia ingombrante. Siamo ovviamente nel filone delle canzoni post break-up ma nel farlo il brano mantiene una sua forte personalità, nessuna disperazione, soltanto la malinconica necessità di esorcizzare un fantasma che ancora aleggia nonostante il tempo, smettere di rimuginare su di una relazione ormai conclusa, una volta per tutte.

L’idea dietro la composizione nasce da un paragone legato al senso del ricordo, a come i

nostri genitori l’hanno vissuto in modo diverso. Nella nostra quotidianità spargiamo e

dimentichiamo foto di coppia sui social network mentre la nostra traccia personale sul web non fa altro che creare inquinamento digitale, dati che sopravvivranno all’obsolescenza programmata dei device tramite cui ci siamo conosciuti e molto spesso anche alle relazioni stesse. Per poi finire anni dopo a maledire la Sezione Ricordi di Facebook.

Moriel è autore di un pop schietto, classico nel senso di sinceramente popolare, una ricerca sonora consapevole e mai conservatrice, dritta al punto e sempre aperta verso nuovi orizzonti. Un pop non per forza laterale a qualcosa, o alternativo ad un mainstream imperante ma semplicemente personale e funzionale al suo messaggio.

