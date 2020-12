La Boschi dalla Annunziata attacca Lilli Gruber

Maria Elena Boschi dalla Annunziata lancia una stoccata a Lilli Gruber e alle domande sulle foto con il fidanzato: “Contenta di venire, qui si parla di politica”

“Mi fa piacere venire da lei, perché almeno qui si parla di politica…”. Lo ha detto la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi intervistata da Lucia Annunziata durante la trasmissione ‘Mezz’ora in più’. Ospite qualche giorno fa del programma ‘Otto e mezzo’, Boschi si era lamentata di essere stata sempre interrotta dalla conduttrice, e del fatto che Lilli Gruber fosse più interessata a parlare delle foto con il fidanzato Giulio Berruti, che la ritraevano in in un parco abbracciati con la mascherina abbassata, che del Recovery Fund. Sui social, spiega la Dire (www.dire.it), l’intervista di Boschi ha catturato l’attenzione degli utenti, che in massa si sono schierati dalla parte della capogruppo di Italia Viva alla Camera.

RECOVERY, BOSCHI: “TASK FORCE È MODO DI AGGIRARE IL GOVERNO, MA NO CRISI O RIMPASTI“

“Sostituire il Governo con una task force ci e’ sembrato un modo di aggirare le istituzioni, ma noi non vogliamo nessuna crisi e anche l’argomento rimpasto è chiuso. Ma dal governo chiediamo piu’ trasparenza. Vogliamo un confronto vero con il Governo sul recovery, al momento non abbiamo avuto nessuna convocazione dal Governo e non sono previsti incontri sul Recovery fund. Siccome e’ un debito che ricadra’ sui nostri figli dobbiamo decidere come spenderli, prendere soldi da restituire ha un senso se li spendiamo bene. E’ la scelta piu’ importante che un Paese puo’ fare facciamola insieme anche con le opposizioni, non puo’ farle Conte da solo”.

GOVERNO, BOSCHI: “NO URNE, DOBBIAMO VOTARE UN CAPO DELLO STATO EUROPEISTA“

“Non credo si apra crisi ma, se dovesse essere, non credo che si andra’ a elezioni perché abbiamo tutti i motivi per eleggere un Presidente della Repubblica europeista e non sovranista. Ma non penso si andrà alle urne perche’ molti del Movimento 5 stelle, ad esempio, non tornerebbero in parlamento e non solo per la regola dei due mandati…”.