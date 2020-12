Gratis online Vinetia, la Guida ai vini del Veneto

Vinetia, la Guida ai vini del Veneto, è gratis online: i sommelier veneti hanno degustato 2200 vini e premiato i sette migliori per ogni categoria

L’Associazione Italiana Sommelier Veneto presenta la nuova edizione di Vinetia – Guida ai vini del Veneto, portale online dedicato alle eccellenze enologiche della regione che sarà consultabile sul sito vinetia.it a partire dal 20 novembre 2020. E ai sette vini che durante i panel di degustazione per la redazione della guida hanno ottenuto il punteggio assoluto più alto all’interno delle rispettive categorie, i sommelier hanno inoltre assegnato il Premio Fero.

«Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria – spiega Giovanni Geremia, curatore della guida – abbiamo riscontrato un’ottima risposta da parte delle aziende, con oltre 400 partecipanti e quasi 2200 vini degustati. Vinetia si è nuovamente confermata come un importante punto di riferimento per gli appassionati del mondo enologico veneto: uno strumento di consultazione intuitivo e fruibile ovunque, in grado di guidare il pubblico tra le cantine, i vini e il loro aspetto sensoriale».

La guida Vinetia è disponibile gratuitamente al sito vinetia.it e al suo interno sono raccolte le valutazioni dei degustatori ufficiali AIS, oltre alle informazioni relative alle aziende e ai vini del Veneto e ai dettagli sull’accoglienza e le degustazioni private.

Ad aggiudicarsi il Premio Fero sono state quest’anno tre cantine veronesi, due trevigiane, una vicentina e una padovana. Per la categoria Miglior Spumante Metodo Charmat è stato premiato 5 Grammi 2019 Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Santa Maria di Feletto DOCG Extra Brut di Malibran; come Miglior Vino Rosato il Bardolino Chiaretto DOC 2019 di Poggio delle Grazie; come Miglior Spumante il Metodo Classico Sogno 2015 Dosaggio Zero di Cirotto; e come Miglior Vino Bianco il Monte Grande 2018 Soave Classico DOC di Graziano Prà.

È stato inoltre consegnato il premio come Miglior Vino Rosso a Ognisanti di Novare 2018 Valpolicella Classico Superiore DOC di Bertani, e come Miglior Vino Rosso da invecchiamento al Montepulgo 2013 Veneto IGT di Masari, mentre si è aggiudicato il riconoscimento di Miglior Vino da dessert il Cuore di Donna Daria di Conte Emo Capodilista – La Montecchia.