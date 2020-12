Sacramento torna con il nuovo singolo “G”: il brano, disponibile sulle piattaforme digitali, fuori per l’etichetta americana SXN

Fuori per l’etichetta americana SXN, il nuovo singolo di Sacramento, il progetto lo-fi definitivo italiano che presenta un nuovo brano che può suonare come un addio, o forse solo come una buonanotte. Sacramento, il progetto solista di Stefano Fileti, torna con un nuovo singolo dopo la pubblicazione dell’album di debutto Lido (La Tempesta International, 2019).

Su rimbalzi elastici di suoni liquidi, adagiate sui caldi cuscini di una psichedelia sognante, si articolano parole che sanno di stringente ricordo: un addio o solo una buonanotte? Mentre lasciamo volare nel vento i riccioli di una ragazza, la musica sembra darci conforto, priva di fronzoli da far risuonare a tutti i costi, colma invece di una semplicità pop d’altri tempi che ci accarezza.