Pokémon Masters EX: arrivano contenuti natalizi

Arriva il Natale su Pokémon Masters EX con i contenuti speciali a tema: fino all’1 gennaio disponibile l’evento “Fiori per la felicità”

Lo spirito natalizio invade il mondo dei Pokémon. DeNA Co., Ltd., in collaborazione con The Pokémon Company, ha annunciato vari aggiornamenti a tema dei contenuti di Pokémon Masters EX. Fino al 1° gennaio, i giocatori potranno aggiungere alle loro squadre versioni ispirate alle festività delle coppie Erika & Comfey e Anemone & Togekiss.

Entrambe le coppie possono raggiungere un potenziale EX di 6 ★, che aumenta la forza delle loro mosse di sincronizzazione e fornisce loro un abito festivo aggiuntivo da indossare.

Fino al 1° gennaio, inoltre, è disponibile un evento della storia in-game intitolato “Fiori per la felicità” per i giocatori che hanno completato il capitolo 1 della storia principale. Questo evento presenta Erika e Anemone nei loro abiti festivi mentre lavorano insieme per decorare un grande albero e portare gioia all’isola di Pasio. Anche il Centro Pokémon è stato ridecorato per le festività natalizie ed è accompagnato da una nuova musica di sottofondo.

i giocatori che accedono quotidianamente durante questo periodo possono guadagnare fino a 1.000 gemme.