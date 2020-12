I miti della Dance anni ’90 rivisitano L’amour toujours

“L’amour toujours” di Gigi D’Agostino rivisitato dai mitici artisti della dance anni ’90: il ricavato sarà devoluto a Scena Unita

L’emergenza sanitaria non riesce a fermare l’arte e la creatività. Ecco come e perché nasce il progetto de “L’amour toujours” il noto capolavoro di Gigi D’Agostino, rivisitato dai noti produttori Dj Jump e Roby Giordana che con perseveranza e grande determinazione chiamano a raccolta gli artisti della dance anni ’90 e -nel rispetto delle distanze e dell’isolamento imposto- fa cantare loro la canzone.

“Abbiamo deciso di riprendere in mano questa storica cover per unirci in un’unica voce e far sentire che non abbiamo mai smesso di lottare in questo periodo grigio -spiega DJ Jump, al secolo Giampaolo De Cesare- La scelta de “L’amour toujours” è perché è il brano che racchiude quello che fu il periodo più florido della dance in Italia e nel mondo”.

Al progetto hanno aderito con entusiasmo Nathalie Aarts, Ann Lee, Neja, Haiducii, Kronos, Dj Maxwell, Regina, Luca Zeta, Rebh, Jack Mazzoni, Kim Lukas, Lady Hellen, M-Violet, Dj Samuel Kimkò, Karol Diac, Brothers, Luca B1 Piazzon, Emanuele Caponetto from Mania 90.

“Parliamo di artisti che hanno portato la loro musica dai palchi del Festivalbar alle platee dei Festival Oltre Oceano – aggiunge il produttore Roby Giordana – Sono artisti che ancora oggi vivono di musica e che, avendo subito l’arresto forzato dei concerti, si sono trovati senza poter lavorare. Ecco perché hanno sposato l’iniziativa: per poter cantare, condividere la gioia della musica e il dispiacere del silenzio artistico”.

A confezionare discograficamente il progetto è New Music International, l’etichetta che in oltre 30 anni di attività ha realizzato progetti dance ancora oggi ballati in tutto il mondo.

Il progetto è su tutti gli store digitali e oltre al valore stesso della canzone, si aggiunge l’atmosfera natalizia del videoclip ufficiale, realizzato con i volti di tutti gli artisti che hanno inviato la loro parte cantata nelle proprie case, nel perfetto clima della festività più amata nel mondo.

La precisa volontà di tutti gli attori coinvolti in questo progetto è stata di devolvere in beneficenza il ricavato della canzone e la scelta è caduta senza ombra di dubbio su Scena Unita, il Fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo, non solo per il valore sociale ma anche per un forte senso di appartenenza all’idea maturata da artisti e da personalità dello spettacolo italiano. L’obiettivo di SCENA UNITA è di dare un concreto e immediato aiuto ai lavoratori del mondo dello spettacolo colpiti duramente ed impossibilitati ad operare e, al contempo, sostenere progettualità che determinino una ripartenza del settore. Queste forti motivazioni non hanno lasciato dubbi sulla volontà di condividere lo stesso pensiero, lo stesso valore all’intero team di lavoro.

L’iniziativa è altresì legata a PUFF, una catena di negozi specializzati che ha scelto di supportare la realizzazione della canzone e del video.