I Six Impossible Things online con il nuovo singolo “Me”: il brano anticipa l’uscita dell’album “Sometimes you fall asleep in front of me”

Provenienti dall’area di Milano, i Six Impossible Things sono un duo dream pop che abbraccia la sua infinita passione per la musica e produce canzoni tanto slow-paced quanto catchy che potrebbero senz’altro piacere ai fan di artisti quali Phoebe Bridgers, Turnover, Tigers Jaw e Conor Oberst.

Ora la band ha pubblicato la prima parte di un nuovo capitolo che li vedrà tornare in tour in Europa e per la prima volta attraversare i confini internazionali per la loro apparizione al Pouzza Fest in Canada nella primavera 2021. Il primo singolo “me” fonde senza timore il potenziale vocale dei due membri Lorenzo Di Girolamo e Nicole Fodritto – uno dei punti di forza messi in luce dalle loro canzoni – e grazie al suo videoclip, girato e diretto da Martin “Gingerdope” Wisniewska, garantisce all’ascoltatore uno sguardo all’interno di quello che è il progetto Six Impossible Things.

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme di streaming, mentre il video può essere visto su YouTube.

In contemporanea al singolo arriva l’annuncio del futuro EP “sometimes you fall asleep in front of me”, con uscita prevista per il 5 Febbraio 2021 via Tanzan Music. Queste 5 nuove tracce sono il naturale prosieguo del precedente EP “I Tried To Run Away From Here”, e sono state registrate da Dom Wright presso The Ranch Production House di Southampton, UK all’inizio del 2020, e masterizzate da Dan Coutant.

“Ho scritto il testo di ‘me’ di getto e in pochi minuti una sera, nella mia macchina parcheggiata fuori da casa. Le parole del ritornello ‘every night I try to find a reason why I’ve become so lost / while I sink beneath my bedsheets’, rappresentano alla perfezione la sensazione di angoscia che mi perseguitava in quel particolare momento,” dice il chitarrista e cantante Lorenzo Di Girolamo.

Sul fatto di avere finalmente la possibilità di pubblicare una canzone registrata quasi 10 mesi fa, la cantante e tastierista Nicole Fodritto commenta: “Stento a credere che sia arrivato il momento di condividerla con i nostri ascoltatori! Sono particolarmente curiosa della reazione che le persone avranno guardando il video – una volta finite le registrazioni alla Ranch Production House, ci siamo spostati in un AirBnB che avevamo affittato per la giornata delle riprese, per filmare il tutto con la nostra cara amica Martin Wisniewska, che come sempre ha fatto un incredibile lavoro!”

Il pre-order dell’EP sarà presto disponibile. Nel frattempo potete seguire i Six Impossible Things sui social media:

INSTAGRAM

WEBSITE

FACEBOOK

TWITTER