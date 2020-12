Raffreddore: EG Italia lancia ViruProtect STADA

EG Italia lancia ViruProtect STADA, un dispositivo medico per proteggere dai virus del raffreddore: lo spray con azione combinata di glicerolo e tripsina

EG Italia – Gruppo STADA lancia sul mercato italiano ViruProtect STADA, uno spray per bocca che difende dai virus del raffreddore, agendo localmente con una tripla azione: cattura gli agenti patogeni, li disattiva e protegge la cavità orale e la gola.

Facile da usare, il dispositivo medico è costituito da due ingredienti principali, il glicerolo, che vanta proprietà antivirali e antibatteriche, e la tripsina, un enzima naturale in grado di inibire la capacità dei virus di legarsi, disattivando la loro capacità di infettare le cellule: l’azione combinata di questi due ingredienti crea una barriera protettiva che riveste la mucosa della cavità orale, intrappolando i virus del raffreddore e impendendo loro di diffondersi.

Il raffreddore è un disturbo molto diffuso e altamente contagioso, causato da un’infezione virale che colpisce prevalentemente le alte vie aeree, quindi naso, gola e trachea.

“Durante la stagione autunnale e invernale siamo più esposti a virus che colpiscono le vie respiratorie, a causa dell’abbassamento della temperatura esterna e a una maggiore frequentazione di ambienti chiusi. Il rischio di ammalarsi è quindi più alto”, afferma Raffaella Colombi, Medical Affairs Executive Manager di EG Italia – Gruppo STADA. “Quest’anno, inoltre, l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo può suscitare ulteriore preoccupazione e facili allarmismi, in quanto i virus che provocano il raffreddore e il Covid-19 possono presentare una sintomatologia simile, difficile da distinguere, se non dopo un consulto medico. Insieme al rispetto delle norme igieniche e comportamentali, ViruProtect STADA difende dai virus del raffreddore, ne riduce la durata se usato in una fase iniziale dell’infezione e ne allevia i sintomi”.

Senza zucchero, lattosio e glutine, il dispositivo medico può essere usato da adulti e bambini dai 4 anni di età.