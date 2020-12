Novità in arrivo per Pokémon che si prepara a festeggiare i 25 anni: svelato il logo per le celebrazioni dell’anniversario

Il 2021 segnerà i 25 anni dei Pokémon, la cui avventura ebbe inizio il 27 febbraio 1996 con la pubblicazione di Pokémon Rosso e Pokémon Blu sulla console portatile di Nintendo, l’iconico Game Boy.

Al momento, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non è stato ancora annunciato come sarà festeggiato questo importante anniversario. Ma The Pokémon Company International ha anticipato il logo che accompagnerà le celebrazioni durante l’annuale Macy’s Thanksgiving Day Parade.

Un gruppo di Pikachu ha ballato sulla sigla originale dei Pokémon in Herald Square a New York. Tutto ciò mentre gli Allenatori di Pokémon dispiegavano un enorme striscione con il logo delle celebrazioni.