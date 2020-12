I Pinguini Tattici Nucleari rinviano ancora il tour: ecco il nuovo calendario, la band aggiunge anche delle nuove date

I Pinguini Tattici Nucleari rinviano ancora una volta il loro tour. Per il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, i concerti previsti a inizio 2021 sono spostati a settembre e ottobre.

Le date aggiornate

La band partirà il 25 settembre dalla Zoppas Arena di Conegliano. In calendario, poi, le tre date sold out al Mediolanum Forum di Milano e al Palazzo dello Sport di Roma, rispettivamente il 27, 28 settembre e 1 ottobre. Nella Capitale si aggiunge una replica il 2 ottobre.

Riccardo Zanotti e i ragazzi saranno al Pala Alpitour di Torino il 4 ottobre e il 6 ottobre al Mandela Forum di Firenze, data che viene replicata con un nuovo appuntamento il 7 ottobre. I Ptn proseguiranno al Parasele di Eboli il 9 ottobre (nuova data), all’Unipol Arena di Bologna (l’11 ottobre), al PalaGeorge di Montichiari il 13 ottobre e alla Kione Arena di Padova il 14 ottobre.

La band chiuderà con due nuovi live: il 16 ottobre al PalaPrometeo di Ancora, e il 18 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti

I biglietti già acquistati, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono validi per le date della nuova programmazione; chi non potesse più partecipare potrà vendere il proprio biglietto attraverso la piattaforma fansale di ticketone. I biglietti per le nuove date del tour sono, invece, disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle 13 di oggi.