Per l’epidemia di diabete servono azioni urgenti

Diabete: un gruppo di esperti definisce i punti chiave per affrontare l’epidemia. Lo studio è stato pubblicato su The Lancet

La crescente epidemia di diabete richiede azioni urgenti per ridurre l’onere della malattia a livello globale, inclusi i nuovi approcci basati sul team e sulle cure integrate basate sui dati. Sono le conclusioni di una commissione di esperti invitati da The Lancet a stilare un piano d’azione per la gestione del diabete.

«Nonostante la ampie conoscenze accumulate dalla comunità scientifica su come diagnosticare e trattare il diabete, mancano le azioni che traducano questa conoscenza nella pratica a beneficio dei pazienti» ha detto Juliana Chan, direttore dell’Hong Kong Institute of Diabetes and Obesity presso la Chinese University of Hong Kong. «Nel 2016, 44 esperti nel campo dell’epidemiologia, della salute pubblica, dell’assistenza clinica e dell’economia sanitaria hanno sintetizzato le nuove evidenze scientifiche e hanno proposto dei piani d’azione per colmare le lacune in materia di cura, prevenzione, conoscenze e dati. Negli ultimi 4 anni questi esperti hanno eseguito un’ampia revisione delle evidenze disponibili per evidenziare la natura socio-biomedica di questa epidemia, che richiede di cambiare il modo in cui vengono fornite le cure del diabete. Questo significa prevenzione precoce e promozione dell’autogestione, con una raccolta continua dei dati per informare il processo decisionale».

Assistenza basata sui dati raccolti

La Lancet Commission on Diabetes ha evidenziato l’utilità della raccolta di dati strutturati attraverso programmi di miglioramento della qualità di vita, per migliorare gli standard di cura e monitorare i risultati clinici.

«Laddove fossero disponibili dei dati strutturati, siamo stati in grado di mostrare le tendenze in calo dell’incidenza del diabete e delle sue complicanze», hanno scritto i ricercatori. «Utilizzando questi database abbiamo anche osservato tendenze emergenti e bisogni non soddisfatti in alcune sottopopolazioni. Oltre a molteplici morbidità come fragilità, depressione e declino cognitivo associati all’invecchiamento e alla lunga durata della malattia, l’elevata incidenza di eventi cardiovascolari-renali e di morte nei pazienti con diabete a esordio giovanile ribadisce l’importanza di una valutazione strutturata del rischio e la necessità di intervenire tempestivamente».

Gli esperti hanno rilevato che in molte sottopopolazioni a livello globale le disparità sociali e assistenziali rappresentano le principali barriere sanitarie, in particolare nei migranti, nelle minoranze etniche e nelle popolazioni svantaggiate in molti paesi ad alto reddito.

«La prevenzione precoce dell’obesità, attraverso l’attenzione alla salute materna e infantile, sembra essere promettente per rallentare l’epidemia di diabete e di altre malattie non trasmissibili» hanno fatto presente. «Perché gli interventi portino dei benefici alle persone con o a rischio di diabete e perché siano sostenibili, c’è la necessità urgente di riorganizzare l’assistenza sanitaria, formando il personale non medico e applicando un approccio di squadra, in modo da fornire cure integrate basate sui dati per potenziare l’autogestione e ridurre molti fattori di rischio».

Come gestire il diabete in modo efficace

La commissione ha riassunto le migliori evidenze a supporto di una gestione efficace del diabete, che si basa su sei componenti:

Nei pazienti obesi la perdita di almeno 15 kg di peso corporeo può indurre la remissione del diabete di tipo 2 nel giro di 2 anni.

La riduzione dei livelli emoglobina glicata (HbA1c) dello 0,9%, della pressione sanguigna sistolica di 10 mm Hg, del colesterolo LDL di 39 mg/dl o la combinazione dei tre parametri, può ridurre indipendentemente il rischio di malattie cardiovascolari, morte per tutte le cause o entrambi del 10-20% negli adulti con diabete di tipo 2.

L’attenuazione di più fattori di rischio, compreso l’uso di statine e di inibitori del sistema renina-angiotensina, può ridurre il rischio di eventi cardiovascolari o renali dal 20% al 40% in soggetti con o a rischio di diabete.

L’uso dei farmaci SGLT2 inibitori e GLP-1 agonisti può ridurre gli eventi cardiovascolari/renali e la percentuale di decessi fino al 40%, indipendentemente dal loro effetto sulla riduzione della concentrazione ematica di glucosio.

L’utilizzo di un’assistenza sanitari integrata, basata sui dati e su un approccio di squadra attraverso la riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, può ridurre del 20-60% la morte cardiovascolare e per tutte le cause tra gli adulti con diabete di tipo 2.

L’implementazione di un intervento strutturato basato sullo stile di vita e l’uso della metformina possono prevenire o ritardare il diabete di tipo 2 dal 30% al 50% nei soggetti con ridotta tolleranza al glucosio.

Diabetici più a rischio con il Covid-19

La recente pandemia ha mostrato la vulnerabilità delle persone che soffrono di diabete durante le emergenze sanitarie, oltre al rischio elevato di disabilità multiple e morte prematura.

«Nel Regno Unito ha il diabete il 5% della popolazione mentre ne soffriva il 30% delle persone decedute per l’infezione» ha detto Chan. «I diabetici hanno un rischio almeno due volte più elevato di sviluppare gravi complicazioni da Covid-19, come il ricovero in terapia intensiva, la ventilazione meccanica e la morte prematura, specialmente nei soggetti in cui il diabete è scarsamente controllato, che hanno più complicanze e svantaggi sociali».

A suo giudizio il diabete e l’infezione sono fortemente correlati alle interazioni tra ambiente e comportamento umano che, se non vengono rilevate precocemente e trattate in modo tempestivo grazie a un continuo monitoraggio, possono far collassare il sistema sanitario e l’economia. «Per raggiungere questo obiettivo sono necessari la leadership del governo, le evidenze scientifiche e la mobilitazione della comunità».

«Garantendo ai diabetici l’accesso continuo a farmaci che riducono la pressione arteriosa, la glicemia e il colesterolo nel sangue, insieme a un sistema di supporto che garantisca che questi pazienti siano identificati e trattati precocemente, possiamo ridurre il rischio di malattie cardiache, ictus, insufficienza renale e morte dal 20% al 60%» ha continuato. «Nel rapporto che abbiamo stilato proponiamo di trasformare la cura del diabete cambiando il flusso del lavoro e addestrando il personale non medico a raccogliere i dati in modo sistematico, oltre a utilizzarli per stratificare il rischio, responsabilizzare i pazienti e informare il processo decisionale, come la prescrizione di farmaci».

«A lungo termine è necessario ridurre la povertà, proteggere l’ambiente e migliorare l’alfabetizzazione per ridurre l’onere del diabete e delle malattie non trasmissibili» ha concluso Chan. «A tal fine, i governi, i finanziatori dell’assistenza sanitaria, i pianificatori e i filantropi devono investire in queste strategie per evitare costi sanitari insostenibili in futuro».

