Nuova opera di Banksy: la dentiera vola via

Una nonnina che starnutisce dalla cui bocca ‘parte’ una dentiera. E’ questa l’ultima opera di Banksy, il misterioso street artist di Bristol famoso per i suoi lavori satirici.

L’immagine è stata postata sul profilo Instagram ufficiale dell’artista, accompagnata dalla didascalia “Aachoo!!”, onomatopea inglese per lo starnuto, come il nostro “eccì”.

Ancora una volta, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Banksy torna sull’argomento che ha segnato il 2020, il Covid-19. L’opera, realizzata nella strada residenziale di Vale Street, a Bristol, illustra come, oltre alla dentiera, tutto ciò che è contenuto nella bocca può spargersi nell’aria senza una protezione adeguata.

Ancora una volta, l’invito è quello di utilizzare le mascherine, fondamentali in questo delicato periodo storico.