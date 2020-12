I Marcondiro tornano con il singolo “Le fate”: il brano fuori per l’etichetta Parodoi e in distribuzione Artist First

Torna negli store digitali MARCONDIRO con il singolo LE FATE, per l’etichetta Parodoi e in distribuzione Artist First. LE FATE è una visione delicata e romantica di un tema ancestrale come quello della prostituzione, e arriva delicato come una carezza.

Il brano è anche un omaggio al grande cinema italiano, ispirato dall’omonimo film collettivo del 1966 con la regia di Luciano Salce, Mario Monicelli, Mauro Bolognini e Antonio Pietrangeli. La copertina, che raffigura un androide con volto di robot e corpo di donna, è tratta dal film Roma di Federico Fellini e vuole essere una speciale dedica al grande regista, nei 100 anni dalla sua nascita.

LE FATE, realizzato nel Parodoi Studio di Roma, vede inoltre la partecipazione di Nour Eddine Fatty. La band ha chiesto al musicista sufi di immaginare, durante le registrazioni dell’assolo di oud, di essere nella sua terra natia, il Marocco, e suonare una serenata sotto una “casa di piacere” per poter scegliere le note più evocative da toccare sullo strumento.

