Apple presenta le nuove cuffie AirPods Max

Apple presenta le AirPods Max, le sue prime cuffie over-ear: saranno disponibili dal 15 dicembre in 5 diversi colori

La magia degli ‘AirPods’ in un design over-ear con audio ad alta fedeltà. Apple ha svelato le ‘AirPods Max’, le prime cuffie di Cupertino che combinano un design acustico su misura con un’esperienza di ascolto rivoluzionaria. In arrivo il 15 dicembre al prezzo di 629 euro, saranno disponibili in cinque colori: argento, grigio siderale, celeste, rosa e verde.

Caratterizzate da una fascia superiore traforata, realizzata in tessuto a rete traspirante che distribuisce il peso e riduce la pressione sulla testa, le ‘AirPods Max’ sono progettate per adattarsi alla conformazione unica di ogni utente. I cuscinetti auricolari sono fissati all’archetto tramite un meccanismo che bilancia e distribuisce la pressione delle cuffie e consente di inclinare e ruotare in modo indipendente i singoli cuscinetti.

Comode e tecnologicamente avanzate, le ‘AirPods Max’ sfruttano l’audio computazionale per garantire un’esperienza di ascolto della massima qualità possibile, che include equalizzatore adattativo, cancellazione attiva del rumore, modalità ‘Trasparenza’ e audio spaziale. Inoltre, le cuffie rilevano automaticamente quando l’utente le sta indossando grazie ai sensori ottici e di posizione. A quel punto avviano la riproduzione audio, che può essere messa in pausa semplicemente togliendole o sollevando un cuscinetto auricolare.

Le ‘AirPods Max’, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), offrono un’eccellente autonomia della batteria, con una durata fino a 20 ore, sia in riproduzione che in conversazione. Sono dotate di una custodia ‘Smart Case’ morbida e sottile che le mantiene in modalità a bassissimo consumo per preservare la carica della batteria quando non sono utilizzate.