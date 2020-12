Magan Rodriguez debutta con “Mi presento”

Magan Rodriguez debutta con il singolo “Mi presento”: online anche il videoclip della giovane lanciata da Miss Teenager Original

Online sulle principali piattaforme digitali Mi Presento, il primo inedito di Magan Rodriguez prodotto da Stefano Stefanelli in collaborazione con Alma Music & video. Le musiche sono di Alessandro Massa, il testo di Magan Rodriguez. Online il videoclip ufficiale sul suo canale Youtube (https://youtu.be/P_gZSvJLVGc).

“Mi Presento nasce come uno sfogo”, spiega la ragazza che, nonostante la giovanissima età, ha grinta da vendere. “Parlo della mia storia, della mia vita, ma, soprattutto, delle difficoltà che ho dovuto affrontare negli anni. Non sono mai stata una che aveva i vestiti firmati, ma ho sempre lottato per inseguire i miei sogni. Fino ad arrivare alla vittoria di Miss Teenager Original. Con questa canzone rap voglio mostrare tutto quello che sono: presentarmi, senza nascondere nulla. Non mi è mai importato che gli altri mi vedessero diversa perché facevo cose che a loro non interessavano. E oggi sono fiera mostrare a tutti quello che so fare”.

Magan ha 17 anni e vive a Mariano Comense (Como), ma ha trascorso l’infanzia negli Stati Uniti. La mamma è italiana, mentre il papà è domenicano. Suona l’ukulele, il pianoforte e canta hip hop con un ritmo che ha innato. Frequenta il liceo linguistico con ottimi risultati. Nel 2019 è stata incoronata da Valeria Marini Miss Teenager Original Italia. Ha iniziato a mostrare interesse per la musica a tre anni quando, nel salotto di casa, fingeva di esibirsi al pianoforte cantando. Frequenta corsi di danza moderna, tip tap, hip hop, popping e break dance. Vince numerose borse di studio che le permettono di studiare con coreografi di fama internazionale. Col tempo scopre di saper cantare e rappare in inglese in modo sorprendente e di poter accompagnare la sua voce suonando l’ukulele. Inizia così a scrivere testi.

Nonostante la giovanissima età Magan ha le idee chiare: vuole diventare una pop star come Rihanna e Beyoncé e rappare come Eminem. E magari calcare un giorno palcoscenici importanti come quelli di Broadway.