Artigianato: tornano Contest OMA e Bottega Strozzi Award

Al via i due premi per giovani artigiani Contest OMA 20>40 e Bottega Strozzi Award: le domande possono essere presentate fino al 26 febbraio 2021

Due premi per giovani artigiani che valorizzano tradizione e innovazione dando la possibilità di esporre e vendere originali creazioni all’interno del bookshop museale Bottega Strozzi a Palazzo Strozzi e ottenere un contributo economico per lo sviluppo aziendale. Tornano i premi ‘Bottega Strozzi Award’ e ‘Contest OMA 20>40’ promossi da Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte – OMA e da Bottega Strozzi, all’interno del Progetto 20>40 di OMA, in collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi e Fondazione CR Firenze. Mai come quest’anno si presentano come un’occasione importante per far fronte alle difficoltà economiche del settore legate all’emergenza sanitaria. Le domande potranno essere presentate fino al 26 febbraio 2021.

Il ‘Contest OMA 20>40’, giunto alla sua ottava edizione, è il premio promosso dall’Associazione OMA che si rivolge a giovani artigiani fra 20 e 40 anni oppure agli iscritti alla sezione Protagonisti 20>40 del sito www.osservatoriomestieridarte.it. L’iniziativa mette in palio 5 mila euro per incentivare lo sviluppo di una giovane azienda artigiana, attraverso un progetto professionale per il potenziamento delle attività della bottega/atelier di artigianato artistico, l’incremento delle competenze tecnico-manuali, della visibilità e della qualità artigianale delle produzioni. Il progetto potrà essere destinato all’acquisto di materiali e strumenti innovativi di lavoro, corsi professionalizzanti o di perfezionamento della tecnica artigianale.

Per la terza edizione del ‘Bottega Strozzi Award’ è stato scelto il tema dei linguaggi contemporanei, in particolare dell’immaginario pop, dalla Pop Art storica ai più recenti artisti e movimenti che fanno riferimento a questa dimensione. La sfida dell’iniziativa promossa dall’Associazione OMA con Bottega Strozzi, lo spazio bookshop museale di Marsilio Editori a Palazzo Strozzi, è quella di creare un oggetto d’uso quotidiano o di arredo che possa dialogare con i linguaggi artistici del nostro tempo e con l’immaginario pop. Una scelta legata a filo diretto con il 2021 di Palazzo Strozzi che sarà interamente votato all’arte contemporanea con approfondimento della dimensione ‘pop’. A partire dalla mostra “American Art. 1961-2001” che presenta un percorso attraverso massimi capolavori di artisti come Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Donald Judd, Bruce Nauman, Cindy Sherman; per finire con la mostra “Jeff Koons. Shine” la più importante esposizione mai realizzata in Italia sul celebre artista che si è spesso confrontato con i riferimenti della cultura popolare e pubblicitaria. I partecipanti devono avere un età compresa fra 20 e 40 anni. Il prodotto candidato al premio deve essere originale e progettato esclusivamente per il Bottega Strozzi Award. Il vincitore potrà esporre e mettere in vendita il prodotto da lui realizzato a Bottega Strozzi, attraverso un accordo di “conto vendita”, da maggio a dicembre 2021, con possibilità di continuare e sviluppare il rapporto commerciale.

I regolamenti dei bandi sono disponibili nel sito https://www.osservatoriomestieridarte.it/bandi/

A vincere le precedenti edizioni dei due bandi sono la stamperia d’arte tessile Peromatto, vincitrice del Premio ‘Contest OMA 20>40’, e Clizia Moradei con i gioielli Clizia Jewelry, vincitrice del Bottega Strozzi Award. La bottega Peromatto si trova a Santa Sofia, paese dell’entroterra romagnolo e realizza tessuti stampati con la tradizionale tecnica a ruggine. Ogni manufatto da loro prodotto racconta una storia unica poiché tutto, dal design dei blocchi di legno, la creazione del colore e delle tinte, ai modelli sartoriali e la stampa è creato a mano mescolando tradizione ed inventiva. Grazie al premio ‘Contest OMA 20>40’ potranno essere creati nuovi stampi per ampliare il repertorio di disegni e al contempo serviranno a realizzare edizioni tessili d’artista in collaborazione con artisti e illustratori. Clizia Moradei è una giovane designer fiorentina, che ha creato una sua linea di gioielli chiamata Clizia Jewerly. Ha vinto il premio Bottega Strozzi Award con una linea di anelli chiamati falene che combinano metodologie innovative a tecniche orafe tradizionali. Gli anelli sono realizzati in tre differenti materiali e disponibili nelle vetrine che Bottega Strozzi riserva ogni anno a questo premio.