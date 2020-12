Al Pigneto arriva “Il Mercatino degli Artisti”: appuntamento sabato 12 e domenica 13 dicembre 2020, dalle ore 9.30 fino alle ore 18.00

I fine settimana di dicembre profumano già di festa e di mercatini che riempiono i weekend dell’Ellington Club, pronto a dare il via il 12 e 13 dicembre 2020 agli appuntamenti de Il Mercatino degli Artisti, iniziativa promossa dal club retrò, insieme a Regina di Saba Events, Simona Patitucci e Tia Architto. Nel pieno rispetto delle regole anti Covid, tutelando pubblico e espositori, il locale di Vera Dragone e Alessandro Casella apre lo porte al vintage market dedicato agli artisti e non solo, con un’offerta di banchi che spaziano da singolari e introvabili oggetti di scena, passando per i vinili più rari e curiose idee regalo da accaparrarsi in tempo le festività natalizie. Un mercatino unico nel suo genere, anche grazie allo spazio dedicato alle sessioni di disegno dal vero, in cui gli appassionati potranno ritrarre esclusivi modelli-artisti, pronti a posare per loro sul palco.

L’occasione è da non perdere, soprattutto se sotto l’albero si desidera qualcosa di originale e introvabile in negozio o nelle grandi catene commerciali. Che sia un costume di scena che ha fatto epoca, un disco storico, o un antico monile che non può mancare nel nostro boudoir, l’appuntamento con Il Mercatino degli Artisti promette di non deludere le aspettative dei ricercatori più navigati. Insieme alle esposizioni di oggettistica e abbigliamento vintage, non mancheranno neanche le proposte enogastronomiche del locale che, per l’occasione, rievoca i fasti del brunch e delle colazioni d’altri tempi, con prelibatezze e caffè fumanti che aiuteranno la ricerca tra un banco e l’altro.

Giornate in cui ritrovarsi per provare a dimenticare un anno che ha segnato tutti. Un’occasione per sostenere l’artigianato, i piccoli creativi, l’arte e gli artisti oppure, un momento di svago, anche solo per scambiarsi gli auguri anticipando un brindisi in totale sicurezza. Perché la distanza sociale non sia solo un limite, ma anche un momento di riflessione. In fondo, un metro di distanza è uguale al Pigneto, così come in un centro commerciale.

MODALITÀ D’INGRESSO

Ellington Club, in Via Anassimandro, 15 – Zona Pigneto, Roma

Sabato e Domenica dalle ore 9,30 alle 18.00 – Colazione & Brunch

SEI UN ESPOSITORE? Prenota il tuo spazio scrivendo a: MERCATINODEGLIARTISTI@GMAIL.COM

[Obbligatoria la Prenotazione] – INFO: 392 111 0282