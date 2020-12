X Factor 14, i finalisti pubblicano i loro primi EP: stasera in onda l’ultima puntata del talent condotto da Alessandro Cattelan

X Factor si avvia alla conclusione: è per stasera alle 21.15 su Sky Uno l’appuntamento con la finale del programma condotto da Alessandro Cattelan. Sono Casadilego, Blind, Little Piece of Marmalade e N.A.I.P a giocarsi il primo posto. I ragazzi, al di là della gara, però, ricorderanno la giornata di oggi per sempre.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), alla mezzanotte i loro primi EP saranno disponibili su tutte le piattaforme. I dischi sono il seguito di “X Factor Mixtape 2020”, l’album di brani originali e cover che i concorrenti hanno eseguito nelle puntate live, che conta a oggi oltre 50 milioni di stream totali.