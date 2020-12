UniTs entra nel Competence Center SMACT

L’Università di Trieste entra nel Competence Center SMACT, centro di eccellenza per favorire trasferimento tecnologico e diffusione delle tecnologie 4.0

L’Università degli Studi di Trieste entra nella compagine operativa di SMACT Competence Center, il centro di eccellenza nato nel 2019 per favorire trasferimento tecnologico e diffusione delle tecnologie 4.0. L’Ateneo triestino si aggiunge così alle altre otto università del Triveneto (Padova, Verona, Ca’ Foscari, IUAV, Trento, Bolzano, Udine e SISSA), ai due enti di ricerca (l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Fondazione Bruno Kessler), alla Camera di Commercio di Padova e trenta tra le aziende più innovative del territorio e oltre. Si completa e si rafforza dunque il network di innovazione di SMACT, nata con l’obiettivo di mettere a sistema le competenze e offrire al tessuto imprenditoriale orientamento, alta formazione e gestione di progetti di innovazione.

Tra le finalità della nuova adesione, oltre alle sinergie nel campo della ricerca, anche la realizzazione della Live Demo del Friuli Venezia Giulia, installazione dimostrativa in cui le imprese potranno “toccare con mano” soluzioni tecnologiche e “use case” innovativi e che nascerà nei prossimi mesi in diverse località della regione. La Live Demo del Friuli Venezia Giulia, parte di una rete diffusa in tutti i territori del Nordest, sarà focalizzata in particolare sul “Digital Twin”: il gemello digitale di un sistema fisico, prodotto o processo, la cui disponibilità è legata alla diffusione crescente dell’IoT. Una tecnologia che ha il potenziale per cambiare radicalmente la progettazione, la produzione, le vendite e la manutenzione di prodotti complessi in più settori industriali.

«Con questa adesione si rafforza la rete di interconnessioni cooperative di SMACT tesa alla moltiplicazione e diffusione della conoscenza e delle best practice 4.0 tra ricerca e imprese», dichiara Fabrizio Dughiero, presidente del Consiglio di Gestione del Competence Center. «Ora l’intero territorio del Triveneto, con le sue Università, centri di ricerca e aziende all’avanguardia, si mette a sistema e può contare su una struttura che funge da ponte tra imprese e ricercatori, soprattutto nel settore delle tecnologie emergenti legate alla trasformazione digitale».

«L’Università di Trieste è particolarmente lieta di essersi associata al Competence Center completando così l’ampio ventaglio di enti universitari e di ricerca di tutto il Triveneto» dichiara Rodolfo Taccani, delegato rettorale per il Trasferimento tecnologico e rapporti con le imprese dell’Università di Trieste. «In particolare l’ateneo triestino sosterrà la Live Demo del Friuli Venezia-Giulia, focalizzata sul concetto di digital twin quale elemento avanzato di modernizzazione del tessuto produttivo ed avrà l’opportunità di includere propri docenti e ricercatori nelle attività dell’Osservatorio Industry 4.0, consolidando le opportunità di collaborazione tra ricercatori anche con la costituzione di gruppi di ricerca inter-ateneo e ateneo-industria. Queste rafforzate sinergie tra le università e l’industria non potranno che essere assolutamente foriere di benefici per entrambi i settori, a totale vantaggio del nostro territorio».

Intanto prosegue il programma di attività del Competence Center, con la formazione specialistica alle imprese e la gestione di progetti di innovazione attraverso bandi co-finanziati. A questo proposito è stata prorogata la scadenza del secondo Bando Innovazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 2020 per progetti di trasferimento tecnologico, che resterà aperto fino al 30 novembre. Il bando metterà a disposizione delle aziende 900mila euro di fondi del Mise con un massimo di 100mila euro di co-finanziamento per progetti ad alto TRL (Technology Readiness Level) nell’ambito di tecnologie avanzate come Mobile, Social, Cloud, Internet of Things, Analytics e Big Data.

Tutti i dettagli e le attività di SMACT Competence Center sul sito www.smact.cc