MSD ha acquisito la biotech OncoImmune e il suo candidato terapeutico COVID-19 CD24Fc: operazione da 425 milioni di dollari

MSD ha acquisito la biotech OncoImmune, con sede nel Maryland, e il suo candidato terapeutico COVID-19 CD24Fc con un esborso di 425 milioni di dollari in contanti. La decisione è stata presa due mesi dopo che il farmaco ha dimostrato di Fase III la sua efficacia nel corso di un’analisi intermedia.

Oltre al pagamento anticipato, gli azionisti di OncoImmune avranno diritto a ricevere pagamenti basati sulle vendite e pagamenti condizionati al raggiungimento di determinati traguardi normativi.

CD24Fc è un immunomodulatore sperimentale che ha come obiettivo il sistema immunitario innato. Prima di essere indirizzato a COVID-19, l’asset era stato studiato per la prevenzione dell’innesto contro la malattia dell’ospite (GVHD) in seguito al trapianto di cellule staminali ematopoietiche nei pazienti affetti da leucemia. A livello nazionale è stato avviato uno studio clinico di Fase III per la profilassi della GVHD.

Roger Perlmutter, presidente di Merck Research Laboratories, che ha recentemente annunciato il suo ritiro dalla società il mese scorso, ha indicato il CD24Fc come una potenziale opzione terapeutica per la battaglia in corso contro la pandemia globale COVID-19, che ha contagiato più di 58 milioni di persone in tutto il mondo e più di 12 milioni negli Stati Uniti.

“Recenti indagini cliniche sostengono l’opinione che il CD24Fc può fornire benefici che vanno oltre lo standard della terapia di cura per i pazienti affetti da COVID-19 che necessitano di ossigeno, e quindi rappresenterà un’importante aggiunta alla pipeline Merck di farmaci e vaccini sperimentali progettati per affrontare la pandemia COVID-19”, ha detto Perlmutter in un comunicato.

Yang Liu, co-fondatore e amministratore delegato di OncoImmune, ha sottolineato l’abilità di Merck nella produzione e distribuzione come mezzo per accelerare potenzialmente l’uso del CD24Fc nel caso in cui dovesse ricevere l’autorizzazione.

A settembre, OncoImmune ha pubblicato i dati provvisori dello studio di Fase III del CD24Fc che hanno mostrato che i pazienti con COVID-19 grave o critico trattati con una singola dose di CD24Fc hanno mostrato una probabilità di miglioramento dello stato clinico superiore del 60%, come definito dal protocollo, rispetto al placebo. Il rischio di morte o di insufficienza respiratoria è stato ridotto di oltre il 50%.

“L’eccellente lavoro del team di OncoImmune ha fornito prove convincenti sull’uso del CD24Fc in pazienti con COVID-19 grave e critico nel nostro Studio di Fase III. Non vediamo l’ora di lavorare con gli scienziati e gli ingegneri di produzione di Merck, così come con i regolatori, mentre cerchiamo di accelerare lo sviluppo globale di questa terapia potenzialmente importante”, ha dichiarato Liu in una dichiarazione.

Per MSD, l’acquisizione di OncoImmune rafforzerà gli sforzi del colosso farmaceutico per combattere la pandemia. Merck è entrata nel programma di sviluppo del vaccino con l’acquisizione di maggio della Themis, con sede in Austria. Sempre a maggio, Merck e la Ridgeback Therapeutics, con sede in Florida, si sono unite per sviluppare l’MK-4482 (precedentemente noto come EIDD-2801). MK-4482 è un candidato antivirale disponibile per via orale per il trattamento di COVID-19. In studi preclinici, MK-4482 ha dimostrato proprietà antivirali contro la SARS-CoV-2.

A seguito dell’accordo, il CD24Fc di OncoImmune andrà sotto la gestione di MSD, ma altri beni appartenenti alla società con sede nel Maryland saranno trasferiti in una nuova società che sarà di proprietà degli attuali azionisti di OncoImmune. MSD investirà 50 milioni di dollari e diventerà un azionista di minoranza, nella nuova entità.

Per MSD, l’acquisizione di OncoImmune segue a ruota il suo accordo da 2,75 miliardi di dollari per VelosBio e la promettente terapia antitumorale della società, che ha come obiettivo il recettore tirosina-chinase-simile al recettore orfano 1 (ROR1). Il candidato principale per lo studio di VelosBio è VLS-101, un coniugato anticorpo-farmaco (ADC) che prende di mira il ROR1, attualmente in fase di valutazione in uno studio clinico di Fase I e di Fase II per il trattamento di pazienti con tumori maligni ematologici e tumori solidi, rispettivamente.