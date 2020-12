Marta Losito, Emma Muscat e Giorgia Boni a SlimeFest

Ora il cast di SlimeFest 2020 è stato svelato: tutti gli artisti e creator si stanno mobilitando per un grade show televisivo dedicato ai ragazzi che andrà in onda venerdì 11 dicembre alle ore 20:00 solo su Nickelodeon (canale Sky 605).

Emma Muscat, Giorgia Boni, Il Tre, Leo Gassmann, Ludwig, Random e Shade. Sono loro i protagonisti della musica presenti che stanno lavorando per realizzare 7 performance uniche, da location inedite per raccontare 7 storie diverse. Emma Muscat si esibirà dalla sua isola, Malta, Giorgia Boni e Shade da Torino, e Il Tre, Ludwig e Leo Gassmann da Roma.

SlimeFest 2020, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà una grande edizione, per la sua ricchezza di contenuti pensati per mettere al primo posto la salute e la sicurezza di tutti e al contempo non smettere di far divertire il suo pubblico. Un concentrato di musica, balli e ospiti tra i più amati dalle nuove generazioni. Non mancheranno sorprese e litri, litri di Slime, che questa volta arriverà direttamente dai laboratori ‘segreti’ di Nickelodeon e sarà direttamente creato dalle due conduttrici: Marta Losito, new entry in conduzione, e Valeria Vedovatti.

“Sono felicissima di affiancare la mia amica Valeria Vedovatti alla conduzione di Slimefest 2020. Questa edizione sarà particolare, diversa da quelle in cui ho partecipato gli anni passati. I performer e i creator non saranno fisicamente lì con noi, ma il loro affetto e tutto l’impegno che ci stanno mettendo nel creare video e contenuti speciali per il pubblico a casa, mi fa sentire parte di una grande squadra. Poi Cecilia guiderà il timone da casa durante la messa in onda e sono sicura che tutti i fan dei creator, dei performer e di Nickelodeon si divertiranno un mondo di slime!“, ha commentato Marta Losito.

Molti di loro sono già carichi e pronti grazie “Road to SlimeFest”: sono, infatti, loro i protagonisti dei video che sono disponibili sia sul sito che sulle pagine social di Nickelodeon, Instagram, Facebook, Twitter eYoutube.

Abbiamo già visto Swami Caputo che ci ha sorpresi con la super ricetta slime alla frutta fatta nel laboratorio, mentre Marta Losito ha inventato un fantastico make-up a tema slime, perfetto per lo show. E molte altre sono le sorprese in arrivo.