Lo scienziato Vito Volterra rivive in un fumetto: la graphic novel è scritta da Alessandro Bilotta e disegnata da Dario Grillotti

A ottant’anni dalla scomparsa, il matematico e fisico Vito Volterra – fondatore del Consiglio nazionale delle ricerche e uno dei dodici docenti universitari italiani che si rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo, una delle figure più importanti e coraggiose della cultura italiana – rivive in una storia a fumetti: “La funzione del mondo. Una storia di Vito Volterra” (pagine 112, Euro 16,00). Scritta da Alessandro Bilotta e disegnata da Dario Grillotti, la graphic novel è in libreria, con la prefazione del presidente del Cnr, Prof. Massimo Inguscio. Il libro nasce dalla collaborazione tra Feltrinelli Comics e Cnr Edizioni, casa editrice del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il volume è stato presentato a “Futuro Remoto” nei giorni scorsi in un evento a cura dell’Istituto per le applicazioni del calcolo M. Picone (Cnr-Iac) e dell’Unità comunicazione e relazioni con il pubblico del Cnr. Sono intervenuti: Andrea Plazzi, traduttore, saggista ed editor; Roberto Natalini, direttore del Cnr-Iac, matematico, divulgatore; Alessandro Bilotta; Dario Grillotti, che disegnerà dal vivo in diretta; modera Alessandra Drioli, Fondazione Idis-Città della Scienza.

Vito Volterra e il libro sono stati ancora ricordati lo scorso 2 dicembre dalle ore 15 nella trasmissione web #lamiavitadopoilcovid del Cnr sui canali social dell’Unità comunicazione Cnr: con il presidente Inguscio, lo storico Giovanni Paoloni, il direttore di Feltrinelli Comics Tito Faraci e un’intervista a Virginia Volterra a cura di CnrWebTv.